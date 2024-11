La cautela del Vaticano. "Il Papa non commenta. Ma non è antisemita"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Sulla cattura di Netanyahu? Nessun commento da parte della Santa Sede. Abbiamo preso nota ecco di quanto è avvenuto. A noi quello che preoccupa e quello che interessa è che al più presto si ponga fine alla guerra che è in corso». Il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, ha parlato a margine di un evento all'università Lumsa di Roma del mandato d'arresto emesso dalla Cpi per il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. O meglio, ha preferito non parlarne. La decisione potrebbe essere legata alle ultime tensioni con il Pontefice.

Qualche giorno fa ha fatto il giro del mondo la notizia che riportava la richiesta di Papa Francesco di aprire un'indagine per determinare se gli attacchi di Israele a Gaza costituiscano un «genocidio». Un dubbio emerso da alcuni estratti di un nuovo libro pubblicato in vista dell'anno giubilare del Pontefice. L'uscita di Bergoglio non è stata affatto gradita da Israele, che ha ribadito di avere il diritto di difendersi. Ma ora che la Corte penale internazionale è tornata ad attaccare i vertici politici israeliani, prendendosi l'accusa di «antisemitismo» dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dalle altre istituzioni del Paese, la questione dell'odio contro gli ebrei e Israele torna anche nelle parole del «ministro degli Esteri» del Vaticano.

«Sull'antisemitismo la posizione della Senta Sede è chiara, non c'è bisogno di fare altre considerazioni, l'abbiamo sempre condannato, continueremo a condannarlo, e cercheremo di creare le condizioni, per quello che ci riguarda, perché ci possa essere una seria lotta contro questo fenomeno».