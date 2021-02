Draghi pronto a far saltare la prima testa: Angelo Borrelli verso la sostituzione

Articolo in aggiornamento

Ancora un Consiglio dei ministri per Mario Draghi. Fonti provenienti dalla maggioranza hanno dichiarato che sul tavolo della discussione di oggi potrebbe esserci l'ipotesi della sostituzione del capo della Protezione civile. L'argomento potrebbe essere inserito nell'ordine del giorno, che prevede il nuovo dl Ministeri per la riorganizzazione di alcuni dicasteri e una riforma per il comparto sporivo. Pare che Angelo Borrelli potrebbe essere sostituito già oggi, tanto che non si esclude che la nuova nomina possa arrivare durante il Consiglio dei ministri.

Il cambio al vertice della Protezione civile potrebbe essere solo la prima di una serie di modifiche che Mario Draghi intende attuare per ottimizzare gli strumenti a disposizione per la lotta contro il coronavirus. Come riporta il Corriere della sera, infatti, tra gli osservati speciali ci sarebbero anche la struttura commissariale di Domenico Arcuri e il Cts, del quale potrebbero essere cambiati alcuni membri. Per Angelo Borrelli, più che di un allontamento, si può parlare di una non riconferma, visto che la scadenza naturale del suo mandato sarebbe stata marzo. Tuttavia, la sostituzione di una posizione così importante in un momento di pandemia durante la quale la Protezone civile gioca un ruolo fondamentale, è comunque segno di un fallimento o, comunque, di una non adeguatezza al ruolo.

Oltre a questo, durante il Consiglio dei ministri si è discusso delle competenze dei vari ministeri, con alcune modifiche rispetto al precedente esecutivo. In particolare, è previsto il trasferimento delle competenze sull'energia dal Mise alla Transizione ecologica e sul turismo dal Mibac al ministero creato appositamente. Sul tavolo saranno portati anche diversi decreti legislativi legati allo sport, che in questo esecutivo non ha un ministero assegnato ma la cui delega è nelle mani di Mario Draghi. Il Cdm si è concluso poco meno di due ore dopo dal suo inizio col via libera al dl Ministeri e alla riforma dello sport.