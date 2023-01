Cede ala del cimitero: 20 bare nel Sannio

Orrore in provincia di Benevento. Una ventina di bare e 80 urne sono finite in un torrente in seguito al cedimento di un'ala del cimitero. È accaduto a S. Agata dei Goti. «Quell'ala del cimitero franata - commenta il sindaco Salvatore Riccio - insisteva su un torrente a secco che con le abbondanti piogge delle ultime ore è tornato a colmarsi di acqua che probabilmente ha causato il cedimento».

Le famiglie degli oltre cento defunti in giornata hanno avuto il difficile compito di recuperare le salme finite nel vallone. Sollecitato anche l'intervento della magistratura per accertare eventuali responsabilità degli amministratori e dei tecnici «i quali - a dire dei parenti - sarebbero stati a conoscenza delle condizioni statiche del blocco crollato, perché informati sia da segnalazioni dei cittadini che da parte delle forze politiche di opposizione».

«Chiedo scusa. questa amministrazione, tutta, chiede scusa alla città. È l'unica cosa da fare in questo momento - ha aggiunto il sindaco -. Siamo addolorati per questa sciagura e vicini ai familiari dei defunti collocati nel blocco crollato. Faremo tutto quello che possiamo per riportare in sicurezza bare ed urne. Già domani mattina (oggi per chi legge ndr.) avranno inizio le operazioni di recupero. Quanto accaduto è grave ma preghiamo tutti di non cercare colpevoli senza conoscere realmente i fatti. A questo provvederanno, eventualmente, le preposte autorità». Il primo cittadino ha ricordato che quella del cimitero centro e dell'ala franata è una condizione problematica che viene dal passato e per la quale l'Ente stava lavorando, al fine di trovare una soluzione definitiva e decorosa. «Non cerchiamo giustificazioni - prosegue -. Rispettiamo il dolore dei familiari, chiediamo umana comprensione e massima collaborazione da parte di tutti».

Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, chiede si ponga rimedio a quanto accaduto: «Se, come viene riportato, la zona era da tempo monitorata vogliamo chiarezza su quanto accaduto, perché scene macabre e irriverenti come queste non accadano mai più».