Cedolare secca, tasse al 2%, via l'Imu: il piano del Cav sulla casa

Silvio Berlusconi prosegue con la sua campagna elettorale social in avvicinamento al 25 settembre. Sono numerosi i punti del programma che il Cavaliere ha già presentato in forma di pillole, ossia brevi video facilmente fruibili sui social, in cui il presidente di Forza Italia espone in maniera semplice e comprensibile a tutti le peculiarità del progetto realizzato dal suo partito per un governo a guida centrodestra. Nella pillola quotidiana di oggi, il Cavaliere ha presentato le misure che Forza Italia intende adottare per tutelare i cittadini e la loro casa, basandosi su un piano che prevede una riduzione delle tasse.

" La casa non è solo il luogo che ci è più caro, quello dove trascorriamo del tempo coi nostri cari, ma è anche il primo investimento delle famiglie ", ha spiegato Silvio Berlusconi. Dati alla mano, ricorda il Cav, " l'80% degli italiani vive in una casa di proprietà, una casa che quasi sempre è stata acquistata coi risparmi di una vita e chiedendo un mutuo alle banche. Per noi la casa è sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilità di acquistarne una ". Il diritto alla casa è un principio su cui si basa, da sempre, il programma di Forza Italia, un diritto per il quale Silvio Berlusconi si è battuto strenuamente fin dalla sua discesa in politica nel 1994. Ora, se Forza Italia andasse al governo insieme agli alleati di centrodestra, sono diverse le misure che il Cavaliere vorrebbe attuare per far sì che gli italiani possano aver garantito questo diritto.

" Ci impegniamo col nostro programma a fare il contrario di quanto vorrebbe la sinistra, che intende mettere una imposta patrimoniale sulla casa. Noi ci impegniamo a ridurre la pressione fiscale sul comparto immobiliare a partire dall'eliminazione dell'Imu per gli immobili occupati o inagibili ",ha spiegato Silvio Berlusconi, toccando due dei temi che interessano maggiormente gli italiani, considerando che quello delle occupazioni è un problema vivo. E poi, il Cavaliere ha annunciato: " Introdurremo la cedolare secca, cioè una tassa fissa piatta, per tutti gli affitti ". Due misure che vanno in direzioni diverse per raggiungere lo stesso obiettivo: favorire l'accesso a una casa per gli italiani.