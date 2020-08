Il centrodestra firma patto anti-inciucio: "Mai con la sinistra"

Firmato oggi un patto scritto che impegna i leader del centrodestra ad escludere ogni tipo di inciucio con la sinistra ed i pentastellati.

Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni che, in una nota, ha spiegato che "grazie a Fratelli d'Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l'appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi".

La stessa Meloni ha sottolineato che "di fronte alla richiesta del governatore del Veneto di confermare il sostegno all'autonomia, Fratelli d'Italia ha chiesto e ottenuto di aggiungere all'accordo anche quelli che considera essere due punti imprescindibili". Il primo riguarda il sostegno di tutto il centrodestra al presidenzialismo, un elemento ritenuto dalla Meloni " fondamentale per rafforzare l'Unità nazionale e l'efficienza delle istituzioni centrali". Il secondo è, per l’appunto, il cosiddetto "patto anti-inciucio", un accordo per vincolare tutti i partiti della coalizione al rispetto degli impegni programmatici presi con i cittadini.

La leader di Fdi ha, poi, messo in evidenza la situazione nei due opposti schieramenti lanciando un pesante affondo contro i giallorossi. Secondo la Meloni, infatti, Pd e Cinquestelle "litigano per le poltrone e si presentano divisi alle regionali" mentre il centrodestra "lancia un altro grande segnale di compattezza e oggi dice con una voce sola: mai al governo con la sinistra".

Soddisfazione per la firma del patto, che fa chiarezza sulla strada politica da seguire, è stata espressa da diversi esponenti di Fdi. "Finalmente è stato sottoscritto dai leader di tutto il centrodestra il patto anti-inciucio che Giorgia Meloni proponeva agli alleati da anni. La compattezza e l'unità della coalizione, con l'unico obiettivo di tutelare gli interessi dell'Italia e degli italiani, sono sempre stati il faro che ha guidato l'azione politica di Fratelli d'Italia sin dalla sua nascita" . Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Il deputato ha spiegato che "ancora una volta il centrodestra si conferma una solida alternativa alle sinistre e al M5s, e per questo il ringraziamento a nome mio e dei deputati di Fdi va a Giorgia Meloni, che ha lavorato incessantemente e con determinazione in questa direzione, e a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi che hanno aderito alla nostra proposta consentendo il raggiungimento di questo importante obiettivo". Un obiettivo, specifica ancora Lollobrigida, che si completa "con il rispetto del percorso verso l'autonomia e verso il presidenzialismo, quest'ultimo come elemento imprescindibile per un ulteriore rafforzamento delle istituzioni e dell'unità nazionale". Per il capogruppo di Fdi alla Camera si tratta di un risultato simbolico "che troverà attuazione e continuità nell'impegno politico quotidiano, in Parlamento e nelle piazze, verso la liberazione della Nazione dal malgoverno delle sinistre".