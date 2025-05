Il centrodestra punta alla roccaforte "rossa" Bolzano

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono 111 in Alto Adige e 154 in Trentino i Comuni che domani saranno chiamati a rinnovare le proprie rappresentanze. Si voterà soltanto un giorno (domani appunto) tra le 7 e le 22. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 18 maggio sempre in un solo giorno dalle 7 alle 22.

L'attenzione di tutti è concentrata sul capoluogo atesino. Alla vigilia del primo maggio si sono presentati a Bolzano tre big del centrodestra, a partire dal vicepremier Matteo Salvini. Per il centrosinistra, che deve difendere il governo della città, si è fatta vedere anche la Schlein.

È dall'analisi dei candidati che si intuisce dove potrà andare la maggioranza delle preferenze domani. Quattro i principali candidati. La Svp propone Stephan Konder, 58 anni, dirigente della Cassa di risparmio, nonché vicesindaco uscente, possibile ago della bilancia in un eventuale ballottaggio. Niente campo largo a sinistra. Il candidato del Pd (e dei verdi) è l'avvocato Juri Andriollo, assessore uscente della giunta Caramaschi. I grillini e Rifondazione puntano invece su Simonetta Lucchi.

Sotto i riflettori c'è di sicuro il candidato del centrodestra, Claudio Corrarati. Imprenditore e già presidente della Cna bolzanina, Corrarati viene direttamente dalla società civile. Ed è molto apprezzato anche a sinistra, visto che il suo nome era uscito anche cinque anni fa come possibile candidato dem. Sicurezza e investimenti i suoi temi. La città, ha esordito alla sua prima uscita pubblica come candidato del centrodestra, «dovrà essere guidata come un'azienda dei cittadini». E insiste nel reintrodurre la figura del city manager. Nel comitato elettorale che si avvale del supporto dei rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, si è già sicuri di andare al ballottaggio ma l'ottimismo sembra aver confini ben più ampi. D'altronde nell'eventuale ballottaggio conterà il fatto che nelle ultime elezioni europee e alle provinciali del 2023 la Svp abbia scelto un'alleanza proprio con il centrodestra.

Anche a Trento il centrosinistra deve difendere il primato. Franco Ianeselli, infatti, si ricandida per ottenere il secondo mandato. A contendergli la poltrona di sindaco del capoluogo trentino ci sarà l'imprenditrice Ilaria Goio, 51 anni, imprenditrice, sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Più arduo qui ottenere la spallata dal momento che non si è concretizzata quell'alleanza con il partito autonomista e la lista Fugatti con i quali sostiene la giunta provinciale guidata proprio da Fugatti.

Un'alleanza che potrebbe ricomporsi per il possibile

ballottaggio. Una partita comunque aperta come hanno ribadito nei comizi di chiusura di ieri sera big nazionali come Maurizio Gasparri (Forza Italia), Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia) e il ministro Roberto Calderoli (Lega).