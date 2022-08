Il centrodestra schianta la sinistra, delude il Terzo polo: gli ultimi sondaggi

L'ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico, relativo ai dati raccolti tra il 23 e il 25 agosto, certifica ulteriormente la leadership di Giorgia Meloni, primo partito nelle preferenze degli italiani, con il 24.7%. Numeri in aumento per Fratelli d'Italia, che consolida la sua prima posizione e aumenta il distacco da Enrico Letta e dal Partito democratico. La coalizione di centrodestra, anche nelle rilevazioni di Termometro politico, è quella preferita dagli elettori con una percentuale di gradimento del 47.4%. Il distacco dalla coalizione di Enrico Letta è enorme, anche nella rilevazione di Termometro politico, che indica il gruppo guidato dal Pd al 27.7%.

Lega e Forza Italia hanno rispettivamente il 14.3% e il 7.2% delle preferenze degli elettori in questo sondaggio e rappresentano una fonte di voti importantissima per il centrodestra. Il Partito democratico di Enrico Letta, secondo Termometro politico, è il secondo partito nelle preferenze degli italiani, con una percentuale del 23.3% , ossia oltre un punto dietro rispetto a Giorgia Meloni. Flette il Movimento 5 stelle, che continua a perdere terreno e oggi convince il 10.7% degli elettori: mai un partito aveva subito una flessione tale negli ultimi anni, passando dall'avere oltre il 30% a rasentare il 10 in appena 4 anni. Il ticket tra Carlo Calenda e Matteo Renzi per il momento non sta dando i frutti desiderati e sperati, con il Terzo polo che non raccoglie nemmeno il 5% delle preferenze e si ferma appena al 4.8%, sufficiente per superare lo sbarramento ma comunque abbastanza risicato come risultato.

Termometro politico ha chiesto agli intervistati cosa sarebbe secondo loro giusto fare nel caso in cui nessuna delle parti in campo riuscisse ad avere la maggioranza per governare. Secondo il 35.8% di loro, quindi oltre un terzo, bisognerebbe dare l'incarico di formare il governo al leader principale della coalizione che ha avuto più voti dalle urne. Il 28.1% degli intervistati, invece, sostiene che bisognerebbe rimettere l'incarico nelle mani di Mario Draghi per formare un altro governo di unità nazionale. Tra i temi sui quali gli italiani dimostrano di avere maggiore sensibilità in questa campagna elettorale c'è quello economico: il caro bollette e l'aumento dell'inflazione stanno pesando in maniera netta sui bilanci familiari e aziendali, quindi gli italiani vogliono dai politici risposte sui loro interventi.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Termometro politico;

b) Estensione territoriale: nazionale;

c) Totale rispondenti: 5300;

d) Interviste effettuate nel periodo 23 e il 25 agosto 2022 con metodo Cawi.