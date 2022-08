Il centrodestra stacca nettamente la sinistra: tutti i sondaggi lo confermano

Sono giorni caotici, questi, per la politica italiana. A poco più di tre settimane dal voto, i sondaggi si susseguono con ritmo elevato ma mai come quest'anno sembrano concordare su quale potrebbe essere il risultato finale delle elezioni. Tutte le rilevazioni statistiche, infatti indicano Fratelli d'Italia come primo partito nelle preferenze degli italiani ma anche che la coalizione di centrodestra è quella che alle urne prenderà più voti, acquisendo il diritto di formare il nuovo governo. Molto più indietro si trova il Partito democratico con la sua sgangherata coalizione e ancora più indietro il Movimento 5 stelle. E appare quanto meno velleitario che Matteo Renzi e Carlo Calenda abbiano deciso di chiamare "Terzo polo" il loro ticket, visto che sono posizionati anche dietro il partito di Giuseppe Conte, senza possibilità di raggiungerlo.

Il sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta certifica che il partito di Giorgia Meloni continua a guadagnare consensi, raggiungendo il 24.6% delle preferenze. Alle sue spalle, decisamente staccato, nel sondaggio Euromedia Research c'è il Partito democratico con con il 23.1% dei consensi. Distacco che viene confermato anche dal sondaggio EMG per Cartabianca, in cui Fratelli d'Italia si attesta al 23.2% e il Partito democratico al 21.3%. Enrico Letta, che fino a pochi giorni fa voleva almeno piantare la bandierina conquistando il titolo di partito più votato, avendo rinunciato a vincere la tornata elettorale visto il distacco tra la sua coalizione e quella del centrodestra, sembra destinato a non ottenere nemmeno quel risultato. Sarebbe stata comunque una vittoria di Pirro per il segretario del Partito democratico, ma gli avrebbe comunque evitato una resa dei conti interna che, invece, pare i suoi stiano organizzando nei giorni immediatamente successivi al voto in caso di debacle.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta;

b) Campione: casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica, di residenza, dimensione del comune di residenza;

c) Totale contatti: 800 intervistati (interviste valide)

d) Interviste effettuate nel periodo 29-30 agosto 2022 con metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

e) Il sondaggio è disponibile qui.

Prendendo in considerazione le due coalizioni, le rilevazioni di Euromedia Research per Porta a Porta danno il centrodestra in netto vantaggio con il 46.1% delle preferenze e la sinistra che arranca al 28.7%. Cambiano le percentuali ma non il risultato nel sondaggio EMG per Cartabianca in cui il centrodestra è dato al 47.5% e la sinistra al 28.1% Il Movimento 5 stelle oscilla tra l'11.7% del sondaggio EMG e il 12.3% del sondaggio Euromedia Research. Il ticket tra Calenda e Renzi, invece, ha una forbice compresa tra il 7.4% di Euromedia Research e il 7% di EMG.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da Emg Different per Rai;

b) Campione: rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni;

c) Totale contatti: 2.000 casi - stratificati per area geografica e ampiezza centri / Realizzate 2.000;

d) Interviste effettuate il 29 agosto 2022 con rilevazione telematica su panel

e) Il sondaggio è disponibile qui.