Il centrodestra vola, boom di Forza Italia: ecco cosa dicono i sondaggi

Manca poco più di un mese alle elezioni e i sondaggi parlano chiaro: il centrodestra è nettamente avanti Brutte notizie per Letta e per il Terzo polo. La coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia viaggia verso quota 50%, mentre l’accozzaglia di sinistra palesa evidenti difficoltà. Nessuna sorpresa, invece, per l’asse Calenda-Renzi. Le ambizioni dei “centristi” devono fare i conti, infatti, con la realtà: quasi tutte le ultime rilevazioni danno Azione e Italia Viva sotto il 5%.

Quasi un italiano su due si schiera con il centrodestra secondo le rilevazioni di Tecnè. Da segnalare l’ottima performance di Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono dati all’11,4%, pronti a insidiare il Carroccio (in lieve ribasso al 12,9%). Il partito di Giorgia Meloni, invece, è al 24,3%. Il Partito Democratico, insieme agli altri partiti, raggiunge a malapena il 30%. Il Movimento 5 Stelle si aggira attorno al 10% (10,2% per la precisione), mentre Calenda e Renzi non possono sicuramente stappare lo champagne: nonostante la sicumera dell’ex titolare del Mise, Azione e Italia Viva raccolgono il 4,8%.

Il recente sondaggio firmato Termometro Politico stima il centrodestra al 46,2%: anche in questo caso, la coalizione è guidata dall’ottimo risultato di Fratelli d’Italia (24,3%). Niente da fare, almeno per il momento, per l’accozzaglia lettiana: il centrosinistra non va oltre il 28,1%, nonostante la soddisfacente stima per il Partito Democratico (23,5%). Il Movimento 5 Stelle è quotato all’11,2%, mentre il Terzo polo è al 5,4%.