Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali

Una donna che ha scritto la storia nel governo di un’altra donna che ha scritto la storia. Parliamo di Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme istituzionali del governo di Giorgia Meloni. Se la leader di Fratelli d’Italia è la prima premier donna della storia della Repubblica italiana, l’esponente di Forza Italia è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente del Senato della Repubblica.

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati

Originaria di Rovigo, Maria Elisabetta Alberti Casellati vanta grande esperienza politica a tutti i livelli. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Ferrara e specializzata in diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense, è stata ricercatrice all’Università degli Studi di Padova ed ha esercitato la professione di avvocato matrimonialista. Sposata con l'avvocato Gianbattista Casellati, ha due figli: Ludovica e Alvise, rispettivamente editrice e direttore d'orchestra.

La Casellati ha aderito a Forza Italia nel 1994, in concomitanza con l’ingresso in politica di Silvio Berlusconi. In quell’anno è stata eletta senatrice nel collegio uninominale di Cittadella, all'interno della lista del Polo delle Libertà. Dal 1999 al 200 commissario provinciale di FI a Rovigo, è stata rieletta a Palazzo Madama nel 2001: dal 2001 e il 2002 è stata vice-capogruppo, mentre dal 2002 al 2005 è stata vice capogruppo vicario sotto Schifani. Nel 2004 la Casellati è stata nominata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel governo Berlusconi II e riconfermata nel successivo governo Berlusconi III.

La prima donna presidente del Senato

Rieletta al Senato sia nel 2006 che nel 2008, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricoperto la carica di sottosegretario alla giustizia nel governo Berlusconi IV. Candidata ed eletta a Palazzo Madama nel 2013, nel settembre 2014 è stata eletta dal Parlamento in seduta comune membro laico del Consiglio superiore della magistratura (CSM) in quota Forza Italia.

Riconfermata senatrice nel 2018, la Casellati il 24 marzo di quell’anno è stata eletta presidente del Senato della Repubblica con 242 voti. Due i record siglati: quello della prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato e quello di presidente più votato dal 1987. Ora per lei la prima esperienza da ministro, in qualità di titolare delle Riforme istituzionali.