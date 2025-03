Chi vuole fare guerra alla terra dei consumi?

Ascolta ora 00:00 00:00

Perché la Russia o altri dovrebbero invadere l'Europa manu militari, quando potrebbero benissimo comprarla? Domanda legittima dopo che la Commissione Europea ha predisposto una Eu Preparedness Union Strategy per le emergenze, ossia pandemie e catastrofi ma soprattutto la guerra: «l'aggressione armata non è più solo teoria». Pertanto, i cittadini devono preparare una «borsa della resilienza» per sopravvivere almeno 72 ore. Il nemico è alle porte e tocca difendersi casa per casa. Se non fosse comico, farebbe quasi paura.

In realtà, è un'operazione mediatica anche grossolana per convincere i cittadini della necessità di mettere soldi nell'industria bellica, che sarà pure bellica ma sempre industria è. Dopo aver asfaltato quella automobilistica, col miraggio assolutamente infondato di cambiare il clima, adesso la Germania chiede di risollevarsi investendo in quella delle armi, con la scusa del disimpegno americano, per ora solo annunciato visto che truppe, basi e testate nucleari stanno ancora ben dislocate sul suolo europeo e l'articolo 5 della Nato è ancora in vigore. Gli europei lo potrebbero capire? Sì ma cavillosi come sono pianterebbero un mare di grane. Meglio, molto meglio, far leva sulla paura, un evergreen che non tradisce mai. Del resto, chissà quanti in questi anni si saranno chiesti come sia possibile che, dopo tutte le guerre che hanno coinvolto ogni generazione del Vecchio Mondo negli ultimi ventisette secoli, proprio a noi tocca una pace sine die. Buona domanda, ma ce n'è un'altra migliore: posto che non ci scanniamo tra noi com'eravamo soliti, chi e perché dovrebbe invaderci?

Prima di rispondere, chiariamo che i leader non scatenano i conflitti perché cattivi e sanguinari conquistatori come ci dicevano alle elementari, da Annibale il cattivo a Giulio Cesare il buono. Le guerre hanno origini più serie: risorse naturali, rotte commerciali, sicurezza dei confini e robe simili. Sia Pearl Harbor che l'Operazione Barbarossa erano mosse dal petrolio. Von Clausewitz: «La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi». I vari Trump, Putin, Macron e così via saranno pure antipatici o simpatici, buoni o cattivi, ma questo riguarda i loro amici e familiari, non le decisioni politiche, economiche e belliche che stanno su un altro piano.

Allora, cos'è che fa tanto gola dell'Europa? Che siamo i più opulenti consumatori del pianeta. La temutissima Russia, per dire, ci vendeva vagonate di gas finché gli Usa hanno detto basta e puff, è saltato il NordStream. La Cina, che invece è buona d'animo, sono vent'anni che ci inonda di manufatti, oltre ad acquistare il porto di Amburgo, il Pireo di Atene e averci provato pure con Trieste, complici i 5Stelle.

Chi avrebbe interesse a distruggere questo bengodi con bombe e carri armati, quando può già avere tutto fissando il giusto prezzo? Da noi devono venire con la calcolatrice, non coi fucili.

Dunque, investiamo pure nell'economia di guerra, ma tranquilli che nel trolley delle vacanze non serve mettere le maschere antigas.