"Chiede armi? Così accetta l'escalation". Conte contro Zelensky

Il tempismo è stato quanto meno improvvido e la cosa dovrebbe far riflettere. Nella giornata in cui Vladimir Putin è tornato a minacciare in modo esplicito l'Ucraina e l'Occidente, Giuseppe Conte è riuscito a pronunciare parole di critica a Volodymyr Zelensky, reo di aver chiesto nuove armi per fronteggiare l'esercito di Mosca. " La prospettiva è quella di una guerra che rischia di elevarsi nei toni e nei livelli, una guerra fuori controllo e senza confini ", ha osservato correttamente l'ex premier in un'intervista a La7, senza però riconoscere al presidente ucraino il diritto di continuare a difendersi sul fronte bellico.

Chiedendo armi a lunga gittata, ha sostenuto infatti il leader pentastellato, " Zelensky sta accettando la logica di una escalation militare, ma qual è il limite di questa escalation? ". Conte, diversamente, ha chiesto poi una svolta a favore di un negoziato di pace: impegno in linea teorica auspicabile, se non fosse che sinora la Russia ha sempre rigettato i tentativi di mediazione e di colloquio. Anzi, proprio nelle scorse ore Putin aveva dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo di 300mila militari riservisti. Una mossa tutt'altro che pacifica, insomma.

" Noi non possiamo affidare la nostra strategia politica per un'uscita da questo conflitto alle alterne fortune di uno scontro militare ", ha però obiettato Conte, criticando la linea dettata da " Washington e Londra " alla quale l'Italia avrebbe prestato " cieca obbedienza ". Poi l'ex premier ha contestato ancora: " Mi sembra che la strategia che stiamo seguendo preveda poco negoziato di pace, di cui non si parla, e molta escalation militare ". Anche in questo caso, però, il leader pentastellato non ha spiegato come intenderebbe agire a fronte di una Russia che - per bocca del suo presidente - si è detta pronta a usare " tutti i mezzi a disposizione " per fermare l'Occidente.