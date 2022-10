Chiusa la partita dei capigruppo. Ecco cosa succede adesso

È durata meno di 40 minuti e si è svolta in un clima cordiale la prima riunione dei capigruppo al Senato. A raccontare del clima da "primo giorno di scuola" è il presidente Ignazio La Russa, che si ferma a parlare davanti alla Buvette di Palazzo Madama. "Tutte le decisioni sono state prese di comune accordo e rapidamente, l’obiettivo è far sì che si lavori sempre così, con tempi rapidi", promette.

I neoeletti presidenti dei nove gruppi parlamentari del Senato, Luca Ciriani per Fratelli d’Italia, Massimiliano Romeo per la Lega, Licia Ronzulli per Forza Italia, Antonio De Poli per Civici d'Italia-Noi moderati-Maie, Simona Malpezzi per il Pd, Barbara Floridia per il M5S, Raffaella Paita per Azione/Italia Viva, Peppe De Cristofaro per il gruppo misto e Julia Unterberger per le autonomie, sono accomunati, assicura La Russa, dalla "consapevolezza che bisogna cominciare a lavorare bene, ognuno nel suo ruolo, per affrontare gli enormi problemi che ha l’Italia". Durante l’incontro è stato confermato il calendario della giornata di mercoledì.

Il Senato si riunirà alle 15 per il voto, a scrutinio segreto, sull’ufficio di presidenza. In gioco c’è l’elezione dei quattro vicepresidenti, tre questori e 8 segretari che ne faranno parte. I senatori avranno a disposizione tre schede e potranno indicare due nomi per le vicepresidenze, due per i questori e quattro per i segretari d’Aula. Un’elezione su cui da giorni si rincorrono le polemiche, con Azione e Italia Viva che denunciano la volontà di M5S e Pd di tenere il terzo polo fuori dai giochi, escludendo il gruppo dagli incarichi istituzionali. "Si inizia male. L'esclusione del Terzo Polo da parte di M5S e Pd sulle nomine istituzionali è grave" , ha detto Paita al termine della riunione. "Al momento – ha reso noto la capogruppo di Azione/Iv - la nostra intenzione è quella di non partecipare al voto, ma domani mattina faremo un punto" .

Le divisioni nella maggioranza, invece, sembrano superate. La Russa assicura: "Non c’è nessuna questione Ronzulli". La senatrice azzurra è pochi metri più indietro a prendere un caffè al bancone della Buvette e sceglie di non fermarsi a parlare con i giornalisti. "Nel 2001 mi era stato chiesto di scegliere fra il ruolo di capogruppo e quello di ministro, ho scelto di fare il capogruppo. L’ho ricordato oggi in riunione per dire che il ruolo che viene svolto qui non è minore di quello dei colleghi che sono chiamati al governo: significa essere il filtro di tutte le questioni che affronta il Parlamento" , ricorda il presidente del Senato.

Qualcuno gli contesta di essere poco terzo per la sua partecipazione alle riunioni sul nuovo governo a via della Scrofa, la sede di Fratelli d’Italia a metà strada fra Camera e Senato, diventata epicentro delle trattative per il nuovo esecutivo, dopo la vittoria del partito di Giorgia Meloni. "Terzo lo devo essere nell’esercizio delle mie funzioni, - ribatte La Russa - non c’è scritto da nessuna parte che non posso partecipare alle riunioni, abituatevi. Nella sostanza sarò più terzo di quanto immaginate". "Non c’è un ruolo che non è adeguato alla Casellati", aggiunge poi rispondendo a chi gli chiede conto di un possibile approdo del suo predecessore al ministero della Giustizia. E saluta con una battuta: "Sono anche presidente dell’Inter Club, se c’è incompatibilità di sicuro mi dimetto, ma da presidente del Senato".

La prima riunione della conferenza dei capigruppo alla Camera, invece, è convocata per domattina alle 10.30. All’ordine del giorno c’è anche la nomina della commissione speciale per l’esame del decreto Aiuti Ter. Ad essere presenti saranno i presidenti eletti oggi: Francesco Lollobrigida (FdI), Riccardo Molinari (Lega), Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Debora Serracchiani (Pd), Francesco Silvestri (M5S), Matteo Richetti (Azione/Iv) e Manfred Schulian per il gruppo misto. Da giovedì, quindi, potrebbero prendere il via le consultazioni per la formazione del nuovo governo.