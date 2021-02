Sottosegretari, partita chiusa: tutti i nomi del governo Draghi

Articolo in aggiornamento

Oggi si chiude la partita dei sottosegretari di governo, gli ultimi posti a disposizione dei partiti per piazzare i loro uomini. Sono numerose le poltrone da riempire e sono tanti i nomi proposti dai partiti per le ultime nomine. Potebbero tornare alcuni nomi illustri, che da ministri del governo Conte bis sono tornati a Palazzo Chigi dalla porta di servizio in qualità di sottosegretari. Non sarà assegnato nessun posto come sottosegretario allo sport, la cui delega resterà a Mario Draghi. Quasi certa la delega a Franco Gabrielli per l'Intelligence. Ci sono stati momenti di tensione durante il Cdm, quando Lorenzo Guerini, secondo quanto apprende LaPresse, avrebbe manifestato la " difficoltà tecnica " di procedere con un solo sottosegretario, " data l'impossibilità di gestire il lavoro parlamentare e un Ministero così complesso " con un solo uomo.

I sottosegretari di Forza Italia

Gli azzurri dovrebbero occupare sei poltrone: tanti sono i sottosegretari in quota Forza Italia che dovrebbero essere nominati oggi. Nella lista presentata nelle scorse ore compaiono: Deborah Bergamini (Rapporti col Parlamento), Giorgio Mulè, Francesco Paolo Sisto (Giustizia) , Paola Binetti o Giuseppe Moles (Salute), Gilberto Pichetto Fratin (Mef) e Francesco Battistoni (Agricoltura). Uno dei nodi durante il Cdm è stata la delega all'Editoria a Giorgio Mulè a causa della contrarietò dei dem.

I sottosegretari della Lega

Il partito di Matteo Salvini ha presentato a Mario Draghi una lista con 7 sottosegretari, ci sui 3 sono donne. Ne erano previsti 9, ma cambiamenti dell'ultimo minuto hanno portato al ridimensionamento. Nella lista di Matteo Salvini compaiono Nicola Molteni, Vannia Gava, Lucia Borgonzoni, Rossano Sasso, Alessandro Morelli e Tiziana Nisini.

I sottosegretari del Pd

Il partito di Nicola Zingaretti avrebbe ottenuto sei poltrone in questo nuovo giro di nomine. Per il Pd è l'ultima occasione rimasta per dimostrare che i dem non sono di impostazione patriarcale, come si mormora da quando Mario Draghi ha composto il suo gioverno, in cui non è presente nemmeno una donna tra i ministri dem. Nicola Zingaretti non poteva perdere questa occasione, e infatti fonti dem assicurano che le quote rose siano molto numerose tra i sottosegretari. Simona Malpezzi, Marina Sereni e Anna Ascani sarebbero i sottosegretari riconfermati dal governo Conte bis. Le new entry, invece, pare siano Assunta Messina e Alessandra Sartore. Confermato Enzo Amendola, che va in quota tecnici.

I sottosegretari di Italia Viva

Al partito di Matteo Renzi sono state assegnate due poltrone, che il leader di Italia viva ha deciso di assegnare ai suoi uomini maggiormente sacrificati per l'apertura della crisi di governo. Infatti, l'ex ministro per l'Agricoltura Teresa Bellanova dovrebbe tornare come sottosegretario. Posto confermato per Ivan Scalfarotto, anche lui ritirato da Matteo Renzi per far cadere Giuseppe Conte.

I sottosegretari del Movimento 5 Stelle