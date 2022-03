"Ci sono ulteriori vizi...". Ora Borrè fa tremare Conte

Giuseppe Conte non può cantare vittoria: sembra esserne sicuro l'avvocato Lorenzo Borrè che, dopo le nuove votazioni che hanno registrato la vittoria dell'ex "avvocato degli italiani" per la leadership pentastellata, continua a parlare di "vizi" e studia. La sensazione è che nuovi ricorsi possano travolgere la tranquillità contiana. Quel "Giuseppi" che, con l'ultimo plebiscito (per così dire, dato che l'ex premier era l'unico candidato) pensava, con ogni probabilità, di aver trovato la soluzione al rebus formale.

Avvocato Borre, sono annunciati nuovi ricorsi. Non ha proprio intenzione di mollare.

"Al momento è tutto in fase di studio e sono giorni per me frenetici: sono stato contattato da decine e decine di iscritti, ma non mi è stato ancora conferito alcun mandato; ci vorranno quindi settimane per predisporre l'atto di impugnazione".

Conte ha detto che non gli sarebbe bastato un mero consenso maggioritario. Ma era l’unico candidato e quella posizione ha suscitato qualche risata.

"Ecco, ha toccato uno dei tasti dolenti: come coniugare i principi democratici, che comportano la parità dei diritti, anche quello di elettorato passivo, e la previsione statutaria che a correre per la carica presidenziale possa essere esclusivamente il Prescelto dal Garante?

La Sabatini ha sollevato un caso su presunti arretrati che spetterebbero alla associazione Rousseau. Hanno chiamato lei anche per quello?

"No, non sono il Mr. Wolfe dell'universo pentastellato. Né credo che l'associazione Rousseau si rivolgerebbe a me: ha già ottimi avvocati, a quel che mi risulta".

Al netto di tutto, non le sembra si stia un po’ esagerando con questa storia delle carte bollate?

"Le carte bollate nei Tribunali non si usano più più da oltre vent'anni.... Fuor di battuta: il Tribunale è il Garante di ultima istanza per la difesa dei diritti associativi e dei principi democratici".

Conte è il leader del Movimento 5 Stelle o no, arrivati a questo punto?

"Così lo qualificavate voi giornalisti anche quando non ricopriva la carica di presidente. Leaderismo e democrazia possono essere concetti non sempre sovrapponibili, questo è il punto".

Dite la verità: la vostra speranza è che Conte, per sfinimento, dia vita ad un nuovo partito.

"Ma no, assolutamente. Conte è una risorsa per il M5S, ma dovrebbe accettare il rischio di candidarsi alla carica di presidente concorrendo con altri candidati. Ha visto quanti voti ha preso Toninelli?"

Le politiche su avvicinano. Ce la farà Conte ad essere il leader formalmente riconosciuto entro quella data?

"Ai posteri l'ardua sentenza".

Non vuole dirci niente sull’oggetto dei nuovi ricorsi, ma la sentiamo sicuro di sè.

"Parte dei vizi che inficiano le ultime votazioni sono gli stessi che hanno portato alla sospensione dei deliberati precedenti; in più ci sono ulteriori vizi il cui esame probabilmente farà giurisprudenza. Tempo al tempo".