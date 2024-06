Cicogna nera, un tesoro nel nido

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima e unica volta in cui ho visto delle cicogne è stato più di vent'anni fa, durante una gita scolastica. Eravamo in Piemonte, stavamo visitando il castello di Racconigi quando ne scoprimmo un paio appollaiate sui torrioni. Ricordo che rimasi a guardarle per un pezzo, quelle rimanevano ferme finché a un certo punto si misero sulle zampe. Erano alte, bianche, elegantissime, proprio come nelle immagini dei documentari. Mi fecero una grande impressione, confesso che mi meravigliai parecchio e pensai anche che non le avrei più riviste, pensai che sarei dovuta tornare al castello di Racconigi per ammirarle di nuovo.

Mi sbagliavo però, e abbondantemente, dato che è notizia di qualche giorno fa che una coppia di cicogne nere ha nidificato nella splendida Riserva Naturale del Vergari, vera e propria oasi recentemente rivalutata e facente parte del paese in cui sono cresciuta: Mesoraca, in provincia di Crotone.

Stiamo parlando di un miracolo, un fatto su cui nessun forse avrebbe scommesso ma che ora stiamo ammirando, quello che potremmo di certo definire un evento, e senza nessuna esagerazione campanilistica.

La cicogna nera, infatti, leggermente più minuta rispetto a quella bianca, rappresenta una specie rarissima, minacciata in ogni angolo d'Europa, la stessa che al momento

conta solo trentasei coppie nidificanti nel territorio italiano: una sorta di tesoro con le ali, insomma, che ha deciso di abitare proprio a un passo da casa mia e non altrove, che è riuscito a stupirmi ancora una volta.