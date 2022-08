Il piano verde del Cav per le città: "Un milione di alberi in più"

Non si ferma la campagna elettorale social di Silvio Berlusconi, che quotidianamente rilascia una pillola di programma attraverso i suoi canali per informare gli elettori sugli obiettivi e sulle proposte del centrodestra e di Forza Italia. Il Cavaliere ha portato una modalità alternativa in questa campagna elettorale avvelenata dall'odio del Partito democratico contro la coalizione, rivolgendosi agli elettori direttamente tramite i social, che secondo i recenti sondaggi sono il mezzo principale attraverso il quale gli italiani si informano in merito alle questioni riguardanti la politica e, in questo periodo, la campagna elettorale. Nella pillola di oggi, Silvio Berlusconi ha affrontato il tema ambientale, in particolare il verde pubblico, a lui molto caro fin da quando, da imprenditore, si occupava di costruzioni edili.

Il breve video condiviso sui social, come ormai tradizione, si apre con la rivisitazione dell'antico proverbio: " Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma per levare di torno i signori della sinistra ". Il verde pubblico è un tema sul quale Silvio Berlusconi si è espresso in più occasioni e sul quale ha anche lavorato, come dimostrano gli impianti di alcuni quartieri da lui realizzati a Milano tra gli anni Settanta e Ottanta. " Nelle nostre città il verde scarseggia, interi quartieri sono fatti di solo cemento. Eppure vivere nel verde significa vivere meglio, in modo più naturale, circondati dalla bellezza, con un'aria più pulita e più fresca. Ne va della nostra salute, della qualità delle nostre vite ", ha sottolineato il Cavaliere.

La salute degli italiani è uno dei capisaldi del programma di governo di Forza Italia e passa anche dagli interventi sul verde pubblico: " Per questo abbiamo deciso che, quando andremo al governo, ogni anno faremo mettere a dimora un milione di nuovi alberi, naturalmente in aggiunta a quelli già previsti nei piani nazionali e regionali esistenti. Il mio sogno è quello di realizzare dei boschi circolari, intorno alle grandi città, e dei boschi radiali, dei veri e propri corridoi verdi fra le case ".