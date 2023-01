"Col centrodestra il Lazio cambia pagina"

Il presidente Silvio Berlusconi, intervistato ieri sera al Tg4, è tornato a ribadire la centralità della prossima tornata per il rinnovo della Pisana. «Queste elezioni - ha premesso il Cav, riferendosi all'appuntamento dei prossimi 12 e 13 febbraio, quando si voterà anche in Lombardia - sono importanti per i cittadini del Lazio, che hanno diritto di essere governati meglio, dopo tanti anni di immobilismo delle giunte di sinistra». Il fondatore della coalizione di centrodestra ha anche esteso il piano del ragionamento a un contesto ben più ampio, ossia al Belpaese: «Sono importanti per l'intera nazione - ha continuato - , perché il Lazio è una delle Regioni più rilevanti del nostro Paese, e ospita la nostra capitale, Roma che è la città più illustre e più famosa del mondo. E sono importanti - ha aggiunto - anche per la politica italiana, perché si tratta di confermare e consolidare il successo del centrodestra alle elezioni politiche». Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega sostengono Francesco Rocca, sul quale Berlusconi ha speso di nuovo parole elogiative, sottolineando il ruolo chiave svolto dagli azzurri in questa partita: «Forza Italia è in campo con una squadra di alto livello - ha fatto presente l'ex presidente del Consiglio -, che sarà determinante non solo per vincere ma soprattutto per governare. Come avviene per il governo nazionale, una grande regione come il Lazio ha bisogno di un centro liberale, come quello rappresentato da Forza Italia, ha bisogno di una forza cristiana, ha bisogno di una forza garantista, collegata all'Europa e all'Occidente. Il successo di Francesco Rocca - ha aggiunto - cambierà la storia della regione, il successo di Forza Italia garantirà efficienza, concretezza, efficacia al governo della Regione». Il Lazio è del resto chiamato a cambiare pagina, dopo dieci anni di centrosinistra guidato dall'accordo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. La situazione della capitale, poi, continua a suscitare sconcerto: «Occorre completare il ciclo della raccolta dei rifiuti con l'uso delle nuove tecnologie, la termovalorizzazione e la raccolta differenziata, che sono segmenti indispensabili di un unico progetto che si può, si deve realizzare in breve tempo». Lo stato dell'arte sul ciclo dei rifiuti a Roma non possa che suscitare scandalo, specie tra i tanti cittadini che ne subiscono le conseguenze quotidiane. Serve dunque una capacità diversa per mettere mano a problemi che le forze oggi maggioritarie alla Pisana, Pd e grillini, non sono riuscite a risolvere.

Silvio Berlusconi è intervenuto sul Lazio anche via Twitter: «Forza Italia - ha cinguettato - è in campo con le sue energie migliori, per dare una svolta al Lazio, dopo tanti anni di immobilismo della sinistra. L'uomo giusto per guidare il cambiamento è Francesco Rocca, che noi sosteniamo con grande convinzione». La parola chiave è dunque «cambiamento». Lo stesso che il Lazio attende ormai da tempo e che il candidato del centrodestra tutto Francesco Rocca non può che incarnare. La sensazione è che alla svolta, nel Lazio, manchi sempre meno.