Colleghi e innamorati. Lui stava per chiederle la mano

Yaron Lischinsky aveva 28 anni, lavorava nell'ufficio politico dell'ambasciata israeliana a Washington, firmava un blog per Israel Times, ed era molto innamorato della sua Sarah, di cognome Milgrim, età che non è stata resa nota ma incantevolmente giovane anche lei nella foto diffusa dall'ambasciata che li ritrae assieme sorridenti e felici. Lui aveva da poco provveduto ad acquistarle l'anello di fidanzamento e aveva in programma la prossima settimana di dichiararsi e chiederla in sposa. Un po' retorico ricordarlo ora, ma coì è la vita e così è - ma non dovrebbe essere - la morte. Quella che li ha colti nella sparatoria di mercoledì sera di Washington davanti al Capital Jewish Museum.

«Yaron e Sarah erano nostri amici e colleghi. Erano nel fiore degli anni», si legge nell'addolorato post dell'ambasciata di Israele a Washington. Condividendo una foto della coppia, l'ambasciata scrive nel post che «tutto il personale dell'ambasciata è addolorato e devastato dal loro assassinio. Non ci sono parole per esprimere la profondità del nostro dolore e del nostro orrore per questa perdita devastante». «I nostri cuori sono con le loro famiglie e l'ambasciata sarà al loro fianco in questo momento terribile», so conclude il post.

Lischinsky era un pacifista convinto. Sulla sua pagina LinkedIn aveva scritto: «Credo fermamente nella visione delineata negli Accordi di Abramo e credo che ampliare il cerchio della pace con i nostri vicini arabi e perseguire la cooperazione regionale sia nel migliore interesse dello Stato di Israele e del Medio Oriente nel suo complesso. A tal fine, sostengo il dialogo interreligioso e la comprensione interculturale».

Il giovane era emigrato in Israele dalla Germania all'età di 16 anni e si dichiarava «orgoglioso di chiamare Gerusalemme e Norimberga casa».

Sarah era cresciuta in Kansas, si era laureata in Studi ambientali e poi aveva fatto un master in Costa Rica. Lavorava presso il dipartimento per le politiche pubbliche dell'ambasciata israeliana da novembre del 2023.