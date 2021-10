Fisco e ripresa: la telefonata tra il Cav e Draghi

Come rende noto Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico" con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Nel colloquio "è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale e si è discusso delle prospettive legate alla ripresa economica in atto" . Una ripresa che, giocoforza, trarrà linfa dalle riforme di cui il Paese ha bisogno, non solo perché ce lo chiede l'Unione Europea.

Ieri Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo in commissione Bilancio, ha sottolineato che la Nafed 2021 (Nota di aggiornamento al Def) "è un documento che raramente negli ultimi anni, ha visto contenere dati così positivi. È un documento che Forza Italia condivide nelle premesse e negli obiettivi: è un'occasione da cogliere ed attuare con quelle che sono le nostre proposte che, quando sono state accolte, si sono dimostrate positive e risolutive. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da dare e, in questo senso, la prossima legge di bilancio sarà fondamentale".