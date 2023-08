Colpo da Piaget. Una rapina da 15 milioni in gioielleria

Un colpo degno di Diabolik, ancora una volta messo a segno nel cuore del quartiere parigino del lusso, a due passi da Place Vendome, la «Mecca» degli amanti di gioielli di tutto il mondo. Vittima della rapina, che avrebbe fruttato un bottino stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro, è stata una delle boutique di punta della svizzera Piaget, produttore di fama mondiale di orologi e preziosi.

Nel negozio, situato nella centralissima rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Opéra, nel cuore di Parigi, avrebbero fatto irruzione in pieno giorno, stando a fonti della polizia parigina, «tre individui di cui uno di colore e uno sicuramente armato di pistola, che ha minacciato il personale» della boutique. Nessuno, assicura la fonte, «è rimasto ferito durante la rapina». La dinamica del colpo, tuttavia, ricorda da vicino quello avvenuto ai danni della gioielleria Bulgari di Place Vendome alla fine dello scorso aprile, quando una banda di malviventi arrivata in moto, sempre in pieno giorno, è riuscita a svaligiare in poco più di un minuto la boutique della celebre griffe, sotto gli occhi esterrefatti di diversi testimoni. La refurtiva, in quel caso, non fu mai quantificata anche se il personale parlò di «diversi milioni di euro». Mentre risale al 21 luglio la violenta rapina in casa di Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante in avenue Montaigne. Il portiere del Psg e della Nazionale italiana e la sua compagna sarebbero stati aggrediti dai banditi che li hanno legati, spogliati e derubati prima di darsi alla fuga. In quel caso la refurtiva, secondo le indiscrezioni trapelate subito dopo l'accaduto, sarebbe stata di circa 500mila euro.

Intanto, l'inchiesta per «furto a mano armata in banda organizzata e sequestro in banda organizzata» è stata affidata dalla procura di Parigi alla Brigade de répression du banditisme (Brb).

Nota nel mondo intero per la bellezza dei suoi palazzi e la colonna napoleonica fatta erigere sul modello della colonna Traiana a Roma, la zona intorno a Place Vendome e rue de la Paix è tra i luoghi più emblematici e frequentati di Parigi, sede di numerose gioiellerie e negozi di lusso oltre che del celeberrimo Hotel Ritz, recentemente restaurato, e del ministero della Giustizia.