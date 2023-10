Facebook e Instagram a pagamento? Sarà un flop

Instagram e Facebook a pagamento ma senza pubblicità? Se non volete la pubblicità sono 9,99 euro al mese. Eh? Ok, ragioniamo un attimo. Anzitutto secondo me è giusto che qualunque servizio noi usiamo sia a pagamento. Compri un giornale? Lo paghi. Vedi un film? Lo paghi. Se ci pensate venti anni fa mandavano un sms con poco più di un centinaio di caratteri a un euro a messaggio, oggi ci scriviamo su Whatsapp delle chat chilometriche gratis, e ce ne lamentiamo anche. Ve le ricordate le urbane e le interurbane? Erano bollette salatissime. Oggi con una decina di euro parlate con chiunque, quanto volete. Senza contare i messaggi vocali: c'è gente logorroica che ti manda messaggi vocali di tre minuti, praticamente un podcast. In ogni caso, chi mai farebbe un abbonamento a un social con un costo superiore a un abbonamento, per dire, a Netflix? Per non vedere le pubblicità? A quella cifra lì? Nessuno lo farà, e mi chiedo se Zuckerberg ci abbia pensato. Se ricordate anni fa venne fuori l'idea di far pagare un euro all'anno per l'uso di Whatsapp, ci fu un'insurrezione di massa, e Whatsapp rinunciò. Perché oggi nessuno vuole pagare niente per ciò che usa: anche i giornali li leggono su internet, solo i titoli, gratis. Tuttavia l'idea di Zuckerberg sarà fallimentare, ci posso scommettere. Per una sola ragione: a nessuno frega niente della pubblicità. La pubblicità non disturba. O disturba per inutilità. Nonostante i progressi dell'intelligenza artificiale, e degli algoritmi, quello che succede è che compri una cosa su Amazon, per esempio un paio di Nike, e la stessa identica cosa che hai acquistato ti viene proposta come pubblicità su Facebook e Instagram. Cioè, compro qualcosa, e mi inviti a comprare la stessa cosa? Eppure tutti sono convinti che viviamo in un mondo che ci spia. Non è così, ci spiano male. Io sarei al contrario disposto a pagare 9,99 euro al mese per un Facebook con la pubblicità. Purché mi suggerisse ciò che potrei volere, non ciò che ho già comprato.