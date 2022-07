"Comportamenti inspiegabili da M5s e Pd": il centrodestra di governo serra i ranghi

Si stringe il tempo per i partiti in vista delle comunicazioni di Mario Draghi in Senato e alla Camera per tentare una risoluzione alla crisi di governo. Silvio Berlusconi ha convocato il centrodestra di governo per determinare la linea da seguire, confermando il fronte già compatto contro il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, capitanato dalla Lega che esclude nettamente la possibilità di un nuovo governo con i pentastellati. I vertici di Forza Italia e Lega si sono dati appuntamento alle 13.30 a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi. presente anche Matteo Salvini, che ha raggiunto la villa dopo il vertice in videocollegamento con i governatori della Lega. In mattinata, Enrico Letta si è recato a Palazzo Chigi, a colloquio con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dal quale è uscito alle 10, come segnalato dalla redazione de il Foglio. Un incontro che ha agitato le acque del vertice.

Il vertice a Villa Grande

Oltre a Berlusconi e Salvini, a Villa Grande si sono presentati anche Lorenzo Cesa e Antonio De Poli, leader Udc, Maurizio Lupi di Noi con l'Italia. Con Salvini ci sono i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Presenti nella residenza romana del Cavaliere anche il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani e i capigruppo azzurri, Paolo Barelli e Annamaria Bernini. " All'inizio del vertice del centrodestra di governo è stato espresso sconcerto perché il presidente Mario Draghi ha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri partiti della maggioranza, dopo che, peraltro, era stata chiesta una verifica politica ", riferiscono fonti del centrodestra di governo riuniti a Villa Grande. Pare che a mostrare maggiore fastidio siano stati gli esponenti della Lega.

Secondo quanto si apprende, le forze di centrodestra intendono chiedere un incontro al premier Mario Draghi, richiesta che non è ancora stata avanzata. " Incredulità del centrodestra di governo, che si sta confrontando a Villa Grande, per le provocazioni del Pd: il premier non può gestire una crisi così complessa confrontandosi solo con il campo largo di Pd e 5 Stelle, a maggior ragione dopo una crisi causata dallo strappo di Giuseppe Conte e dalle provocazioni del Partito democratico ", fanno sapere fonti di coalizione.