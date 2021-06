"Lo posso fare", "Sciocchezze": scoppia la lite in tv

La puntata di Piazzapulita andata in onda giovedì 3 giugno ha visto un vibrante e acceso scontro tra Gaia Tortora e la deputata Barbara Lezzi, ex Movimento 5 Stelle e ora nel Gruppo misto. Il terreno della disfida è stato il caso dell'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, nel 2016 indagato per turbativa d’asta, arrestato e infine scagionato. Fu messo alla pubblica gogna da parte della politica e solo 5 anni dopo, riconosciuta la sua innocenza, Luigi Di Maio ha fatto un passo indietro porgendo le sue scuse.

Un gesto, quello del ministro degli Esteri, che non è stato però apprezzato dalla sua ex collega di partito: " Non condivido, in quel momento storico c’erano tanti amministratori e parlamentari indagati. La linea era fare da sentinelle, non da giudici. C’era una corruzione dilagante a quel tempo e c’era una questione di opportunità politica ". Contraria al ragionamento di Barbara Lezzi, però, Gaia Tortora ha smentito quanto dichiarato dall'onorevole ex grillina: " Le scuse sono importanti, ma non posso non notare che due ore dopo Conte ha scritto un post simile. Ben vengano le scuse, ma non posso non pensare che sia un calcolo politico. La Lezzi per esempio non chiede scusa. Credo che anche la stampa debba riflettere sul suo comportamento. Quando scriviamo del caso Uggetti senza avere verbali e riscontri, ce lo chiediamo se quel signore ha moglie e figli? ".

L'obiezione di Gaia Tortora, però, non ha fatto presa su Barbara Lezzi, che ha continuato a insistere sull'Italia corrotta e preda del malaffare: " Era un sistema impunito. Il malaffare si è mangiato l’Italia e nessuno ha chiesto scusa ". Inevitabile la risposta della giornalista: " E ora che avete fatto?! Qual è la rivoluzione? Che la giustizia faccia il suo corso? L’avete fatto voi? ". Nel pieno mood del ragionamento grillino, Barbara Lezzi ha quindi tirato nuovamente fuori i vecchi discorsi, quasi un mantra per la vecchia guardia del M5S: " Ora non è ostacolata nell’opinione pubblica come nei governi Berlusconi ". Gaia Tortora, sempre più incredula davanti alle parole dell'onorevole Lezzi, ha sbottato: " Ma non dica sciocchezze! La giustizia viene da prima, togliamola l’ossessione Berlusconi che ha fatto del male a questo Paese. Non spetta a voi dare patenti di onestà, spetta alla magistratura ".