"Conseguenze terribili per l'Italia": la stampa anglosassone attaccano Meloni e Salvini

Mancano cinque giorni al voto, il centrodestra continua a subire attacchi di ogni tipo, sia in Italia che all’estero. Pensiamo all’attacco radical chic arrivato dalla Francia, ma non è il solo. Nel giro di poche ore, sul Financial Times e sul The Guardian sono stati pubblicati due articoli dedicati alla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. E di certo non lusinghieri.

“Chi è la vera Giorgia Meloni?” è il titolo dell’editoriale comparso sul Financial Times. Una analisi tranchant sulla leader di Fratelli d’Italia e sulla politica nostrana, che dopo “decenni di difficoltà” si appresta a “un nuovo minimo” . Ed ecco il solito allarme: “Se Meloni salisse al potere alla testa di una coalizione di estrema destra, le conseguenze economiche e sociali potrebbero essere terribili”.

Sobillatrice di estrema destra, conservatrice che difende i valori della famiglia, strenua “difensora” dell’Ucraina o minaccia verso l’Unione europea: chi è la leader di FdI, si chiede il giornale. “Lo scopriremo presto” , l’analisi del FT, che considera la politica capitolina abile nel presentare volti diversi alla ricerca di una vera identità, ma inesperta “in un momento in cui la credibilità dell’Italia a Bruxelles e sui mercati finanziari è fondamentale” . Non mancano inoltre stilettate a Salvini, reo di avere presunte “posizioni filo-Cremlino” .

Ma c’è anche un’altra considerazione sul centrodestra. Roma, si legge, non può essere governata per sempre da tecnocrati e anche Bruxelles “dovrebbe incoraggiare questo passo democratico” : “Evitare un governo Meloni, con tutte le sue posizioni illiberali, non farebbe altro che spingerlo verso gli angoli più bui del nazionalismo condiviso dall’Ungheria di Viktor Orbán” .

Il The Guardian, dopo aver analizzato il caso del leghista Alessio Di Giulio e il suo video con una donna di origini rom, ha ricordato la visita in Spagna della Meloni e il suo discorso ospite di Vox. Posizioni che celebrano i patrioti e la famiglia naturale, attaccando “la lobby LGBT e i nemici della civiltà” . Una linea totalmente distante da quella interna, con video sui gatti pubblicati sui social network e selfie aerografati “per coltivare un’immagine blanda e vacua, progettata per conquistare i moderati” . E non solo: a differenza di Salvini (sui temi sicurezza) e di Berlusconi (sui temi economici), la leader di FdI non ha una politica di punta. Secondo il giornale, l’intervento “più drammatico” finora è stato il boicottaggio proposto del cartone Peppa Pig.