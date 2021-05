Contagi in calo: 44 vittime. È il minimo dal 14 ottobre

Ancora una giornata positiva nell'andamento dei contagi Covid-19 registrata dal bollettino quotidiano. Ieri si sono conteggiati 2.949 nuovi casi, oltre mille in meno rispetto ai 3.995 di domenica scorsa, ciò che diminuisce ulteriormente l'incidenza dei contagi. Il dato più rassicurante è quello relativo ai morti: appena 44, il dato più basso dal 14 ottobre, quando furono 43. Da allora sono trascorsi 228 giorni. Continuano a scendere anche i dati ospedalieri, con 7.652 (-243 rispetto al giorno precedente) ricoverati totali e 1.061 nelle terapie intensive (-34).

Numeri che consacrano una situazione ormai sotto controllo, con la gran parte delle regioni che hanno ormai numeri da «zona bianca», ovvero un numero di contagi settimanale inferiore ai 50 ogni 100mila abitanti. Anche se oggi solo le tre che confermano questi dati da tre settimane possono effettivamente riconquistare la quasi integrakle libertà: si tratta di Sardegna Molise e Friuli-Venezia Giulia. Lunedì 7 dovrebbe toccare invece ad Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto mentre lunedì 14 sarà la volta di due pezzi grossi come la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, la Puglia e l'Emilia-Romagna, oltre alla provincia autonoma di Trento. Poi il 21 giugno tutta l'Italia sarà in bianco.

Andare in bianco è un obiettivo importante: in questa fascia infatti il coprifuoco non esiste più (attualmente parte alle 23 e dal 7 giungo a mezzanotte) e le uniche regole da seguire sono il distanziamento fisico, l'utilizzo della mascherina e il rispetto dei protocolli di sicurezza delle varie attività.