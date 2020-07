Contagi record, Trump cambia linea. Prima volta in pubblico in mascherina

La prima volta di Donald Trump in pubblico in mascherina anti-coronavirus, nera, è il giorno in cui gli Stati Uniti e il mondo segnano un nuovo record di contagi nelle ultime 24 ore. Sono 220mila i nuovi casi registrati da Oriente a Occidente nel mondo, per un totale - a sabato - di 12.322.395 pazienti a livello globale.

Nuovo record anche negli Stati Uniti, con 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è a quota 3.242.073. Record anche in Florida: oltre 15mila casi in un giorno, 7.268 ricoverati e nella contea di Orange è scattata la riapertura di Disney World, che proeccupa.

Ecco perché il gesto del presidente Trump assume un significato non da poco. Il capo della Casa Bianca ha indossato la protezione naso-bocca al Walter Reed National Military Medical Center, l'ospedale militare nei dintorni di Washington. In realtà non è la prima volta che il capo della Casa Bianca viene fotografato in mascherina. Era già successo durante la visita in una fabbrica della Ford, in Michigan, a fine maggio ma allora Trump l'aveva indossata in un'area riservata, aveva voluto evitare gli scatti dei fotografi ma non era riuscito a impedire che qualche immagine filtrasse e divenisse di dominio pubblico. Stavolta la scelta è pienamente consapevole, dopo mesi in cui il presidente ha sottovalutato l'epidemia e non ha mai invitato gli americani a indossare la mascherina, salvo di recente affermare che non c'è niente di male nel farlo. Lui però ha immediatamente avanzato una giustificazione al cambio di rotta, che spiegherebbe il suo atteggiamento. Stavolta la visita era a un ospedale. «Quando sei in ospedale, soprattutto. Penso che sia una cosa grandiosa indossare la mascherina», ha dichiarato ai giornalisti lasciando la Casa Bianca. Il presidente ha anche ritwittato le sue foto in versione protetta, segno di un cambio di strategia mediatica: prima aveva dichiaratamente rifiutato di utilizzarle, ora le «sponsorizza» via Twitter.

Anche in Gran Bretagna il governo sembra diviso sull'argomento. Mentre il primo ministro Boris Johnson ha fatto sapere che potrebbero misure più rigorose sull'uso delle mascherine all'interno dei negozi, il ministro-cancelliere del Ducato di Lancaster, Michael Gove, ha sostenuto che dovrebbe essere considerate una buona abitudine e non un obbligo. Proprio in Gran Bretagna 73 dipendenti del produttore di ortaggi AS Green and Co, con sede a Mathon, nella parte occidentale dell'Inghilterra, sono stati trovati positivi in quello che viene ritenuto un focolaio esteso.

Oltre mille morti anche in Brasile in 24 ore. I decessi sono stati, per la precisione, 1.071, per un totale di 71.469 morti e 1.839.850 di contagi.

Anche in India il virus galoppa. Sono più di 28mila i casi in un solo giorno. E l'attrice di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan, nuora della star cinematografica Amitabh Bachchan e moglie dell'attore Abhishek Bachchan, è risultata positiva.

In Catalogna raddoppiano i casi e Lleida e altri sette comuni della provincia di Segrià finiscono di nuovo in lockdown. È il ritorno del «tutti a casa».