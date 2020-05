Conte, l’UE e Sandra Milo… Il peggio della settimana

Fermi tutti! Anche Sandra Milo protesta contro il re Sola. Questa settimana abbiamo toccato il fondo. Altro che peggio. Nel giorno memorabile dell’apertura dell’Europa nei confronti dell’Italia (così dicono gli europeisti convinti) grazie al Recovery Fund Conte, dopo aver chiamato Ursula per ringraziarla, chiama Sandra. Giornata memorabile a Chigi. Ma con tutto quello che c’è da fare. Da pensare. Conte, Conte... In questa settimana ne abbiamo viste di tutti i colori. Come dimenticare gli “assistenti civici”. Un’idea geniale (si fa per dire) del ministro Boccia. Bocciata da tutti. Anche dai suoi. Che figuraccia. Il Governo voleva riempire le piazze italiane con 60 mila volontari muniti di pettorina e fischietto per bacchettare i “terroristi dello spritz”. Da vigilantes disarmati della movida ad angeli della spesa e dei farmaci è un attimo. Per riparare alle figuracce hanno pensato bene di cambiare mansione agli assistenti. Ma c’è davvero bisogno di fare un bando per arruolare migliaia di italiani per fare assistenza agli anziani? Informiamo il governo che già ci sono. Anche tanti. L’Italia è piena di volontari volenterosi. Bastava dire “scusate, l’abbiamo fatta fuori dal vaso.”

TERESA BELLANOVA

Una volta realizzato il suo sogno di regolarizzare migliaia di immigrati (e non per fare gli assistenti civici) va all’attacco dei suoi colleghi. Su Twitter la ministra dell’agricoltura cinguetta: “Assistenti civici: una scelta mai condivisa in riunioni di maggioranza, che rischia di essere inopportuna, confusa e sbagliata.” Povero Boccia, aveva pure fatto fare le pettorine. Ma se non ne ha parlato nelle riunioni, con chi lo ha fatto?

MATTIA SANTORI CAPO SARDINA

Ma non potevano mandare loro a controllare le piazze, le sardine? Ah, no! Pare si siano sciolti su un letto di olio bollente. Dopo la pandemia hanno perso il sapore. Sono insipidi. Il loro leader scrive: “Prendiamoci una pausa. Non diventiamo una massa di frustrati.” Ah, non lo siete già? Ma il banco non ascolta, e nuota dritto. Verso la rete. Su facebook pubblicano il “manifesto valoriale” (un altro?) Si propongono come antidoto al populismo. Ma non lo avevano già detto?

VINCENZO DE LUCA

Il presidente della Campania si esprime sugli Assistenti Civici: “Il governo ci apre il cuore alla speranza e non ci ha dimenticato. E infatti ha deciso una straordinaria operazione mistica: impiegherà 60mila assistenti volontari. Abbiamo posto la domanda: che devono fare? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono multare chi non mantiene i tavoli distanziati ai ristoranti? No. Possono controllare un po’ la movida? No. Possono regolamentare un po’ il traffico? No. E allora ci domandiamo: che c… cosa devono fare? Ci è stato risposto che possono fare moral suasion. Cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Quindi, noi vedremo 60mila persone andare in giro col saio con sopra scritto: ‘Pentiti, è colpa tua’. Mi auguro che questi assistenti spirituali volontari non creino fastidio alla Protezione Civile, che sta facendo un lavoro eccezionale. A volte sembra di doversi convincere che nel Paese l’unica cosa seria è il cabaret. Il cabaret.” E se lo dice De Luca… Lui di cabaret ne sa qualcosa. Non ha mai smesso di farlo.

STEFANO BUFFAGNI

"Ho letto del passaporto sanitario. Credo che qualche presidente di Regione dovrebbe usare meno la bocca e di più il cervello". Ha detto il viceministro dello Sviluppo economico che, sugli assembramenti dei giornalisti fa il simpatico: "Per favore state distanti che poi arriva Gallera".

PASQUALE TRIDICO

Il presidente dell’INPS ha toccato il fondo. Peggio di Conte con la Milo. Ha dichiarato: “Stiamo riempiendo di soldi gli italiani.” Ah si? Non ce ne eravamo mica accorti. Come mai? Forse perché tutti quei soldi non sono arrivati o sono stati “spesi” male? Giorgia Meloni non perde tempo e va all’attacco: “L’allievo Tridico ha superato il maestro Di Maio, che aveva solo “abolito la povertà”. Senza parole.” Dice Giorgia. Ci aggreghiamo.

PAOLO FERRARA (M5S)

Il consigliere grillino dice: “La Raggi ha fatto più strade degli antichi romani.” Avrà ironizzato. Sicuramente.