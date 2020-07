In Aula Conte parla di Ue ma tace sul Mes

In vista del Consiglio europeo straordinario di venerdì e sabato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto a Montecitorio per le comunicazioni di rito prima dell’importante summit in Ue. E quello del 17 e del 18 luglio è un appuntamento decisivo nelle trattative e nei negoziati tra i Paesi membri sul Recovery Fund e su quello che sarà di fatto il futuro dell’Unione dopo l’emergenza sanitaria e la crisi economica causa epidemia-pandemia di coronavirus, che ha messo in ginocchio il Vecchio Continente.

"La posta in gioco non è solo il funzionamento del mercato unico, la tenuta dell'economia europea, la convergenza economica e sociale, ma sono in gioco i pilastri su cui si fonda l'Ue. Oggi sono messi a rischio dalla crisi del Covid 19 che ha colpito il continente dopo due gravi crisi finanziarie. Se non vogliamo essere travolti dobbiamo agire con coraggio e porre in essere misure straordinarie, non abbiamo alternative essere coraggiosi" , le parole del premier nell’emiciclo, che ha pero taciuto sulla risoluzione di +Europa e Azione che andrebbe a impegnare il governo ad accettare i soldi dei fondi comunitari.

Spieghiamo. Per mettere spalle al muro i giallorossi, Emma Bonino e Benedetto Della Vedova hanno preparato una sorta di "imboscata" alla maggioranza, con una risoluzione – che dovrebbe essere votata oggi, salvo rinvio dell'esecutivo stesso – sul Mes. Un documento che mette in difficoltà la compagine di governo, sia per i numeri risicati a Palazzo Madama, sia per le opinioni contrastanti in materia. Bonino, come registrato dal Foglio, ha spiegato: "La maggioranza è di una opinione assolutamente diversa, l’unica via che si trova come collante è il rinvio. Il Sure e il Mes sono disponibili subito, questo deve essere chiaro ai cittadini; il New generation fund, ammesso che ci vada di lusso, sarà disponibile una parte nel 2021, la parte più sostanziosa fine 2022, inizio 2023..." .

L’informativa alla Camera

L’informativa dell’inquilino di Palazzo Chigi è durata una manciata di minuti e nel suo intervento, Conte ha speso parole al miele nei confronti degli alti papaveri europei, dicendo che le istituzioni Ue sono state sensibili a quelle che sono state le risposte italiane alla crisi sanitaria ed economica. A Bruxelles si dovrà decidere ora su quei 750 miliardi di euro del Recovery Fund e la due giorni rappresenterà probabilmente un crocevia decisivo: "Il Consiglio Europeo non può mancare a questo obiettivo epocale: quello di rilanciare il continente in vista del futuro Solo uniti possiamo affrontare le sfide del mondo. Soluzioni nazionali non avrebbero altrettanto successo" , ha aggiunto il sedicente avvocato del popolo, che ha poi voluto attaccare i cosiddetti sovranisti: "Solo uniti riusciremo a rendere l'Ue di nuovo forte, risposte nazionalistiche sarebbero anacronistiche. Dobbiamo rispondere a questa crisi con proposte e speranze, non dando nuove paure e con l'illusione di tornare al piccolo mondo antico, con chiusure e protezionismi" .

Quindi, verso la conclusione dell’informativa, il premier Conte ha dichiarato l’obiettivo di chiudere l’intesa sul Next Generation Ue entro il 31 luglio e senza accordi al ribasso: " Per questo riteniamo cruciale che la proposta del Consiglio Ue sia adottata entro luglio e non sia al ribasso, non solo dal punto di vista economico ma anche morale: non lo meritano le decine di migliaia di vittime del Covid, le imprese che stanno affrontando le conseguenze della pandemia" . Dunque, l’invito alla coesione e alla comunione d’intenti tra i Paesi membri: "Quando sono in pericolo le fondamenta della casa comune nessuno Stato può avvantaggiarsi a danno di altri. Se alcuni Paesi soccombessero i Paesi più ricchi non se ne gioverebbero" .