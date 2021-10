Conte mette le mani avanti: "È presto per mostrare la forza del M5S"

Dagli italiani, soprattutto nelle grandi città, è arrivata una risposta chiarissima: è finita l'era d'oro del Movimento 5 Stelle. Una situazione che certifica come la leadership di Giuseppe Conte non sia così salvifica come in molti vorrebbero far credere. Le elezioni Amministrative non hanno fornito un quadro positivo per i grillini, che perdono Roma e Torino amministrate da Virginia Raggi e Chiara Appendino. A ciò si aggiunge il flop registrato a Milano, con la lista pentastellata che avrebbe racimolato un misero 3% in un testa a testa con l'ex Gianluigi Paragone di Italexit.

Conte già si giustifica

Eppure per il presidente del M5S è presto per tirare le somme. La realtà dei fatti però è diversa: questo rappresenta il primo passo falso della nuova era Conte, con il Movimento che ha totalizzato percentuali basse in molti territori e nelle alleanze con il centrosinistra non ha sempre assunto un peso determinante per la vittoria della coalizione. Insomma, i pentastellati rischiano di apparire ininfluenti.

Tuttavia per l'ex premier questo non è il momento di affrettarsi in conclusioni catastrofiche perché lo reputa il periodo " della semina, l'inizio di un nuovo corso ". Conte ha ribadito dunque che il nuovo corso si è insediato poco prima che si depositassero le liste e perciò " non ha potuto dispiegare tutte le sue potenzialità ". Tradotto: i 5 Stelle sono pronti a mostrare la loro forza, ma bisognerà attendere ancora.

Pronti gli inciuci

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre si terranno i ballottaggi. Per quanto riguarda le principali città italiane, si andrà al secondo turno a Roma (Enrico Michetti e Roberto Gualtieri), a Torino (Stefano Lo Russo e Paolo Damilano) e a Trieste (Roberto Dipiazza e Francesco Russo). Tre città in cui il Movimento ha presentato candidati autonomi e quindi sarà chiamato a valutare la possibilità di rinsaldare l'asse giallorosso e fornire il sostegno ai candidati della sinistra.