Conte si sente forte: le condizioni al Pd

Il cosiddetto campo largo procede a strappi sulla politica estera, questo si sa. La spaccatura si è materializzata, l'ultima volta, giovedì alla Camera. Sei risoluzioni diverse sull'Ucraina per i sei partiti dell'opposizione. E poi l'Iran. Con il M5s che fa esplodere il centrosinistra non accodandosi al testo bipartisan. Ma non solo: Giuseppe Conte, in commissione Esteri alla Camera, ha convinto il Pd a votare anche per la sua risoluzione, sottoscritta da Avs. Basta mettere insieme i fatti, dunque, per capire che il pallino del fronte progressista ce l'ha in mano il pentastellato. Che infatti si prepara a dettare le condizioni per partecipare all'alleanza che punta a battere Giorgia Meloni alle politiche dell'anno prossimo. Due i diktat: le primarie di coalizione e l'esclusione di Matteo Renzi dalle liste. Il giorno dopo lo strappo, a Via di Campo Marzio - quartier generale del M5s - domina il sentimento della soddisfazione, seppur dissimulata. È un Conte in versione pigliatutto, quello che guarda ai prossimi mesi. Mentre Elly Schlein lo aspetta, lui rilancia. E i suoi, nei corridoi di Montecitorio, nelle ore in cui il centrosinistra si dilania, ostentano sicurezza. "Sull'Iran abbiamo fatto saltare il campo largo? Come si può far saltare qualcosa che non esiste?", dice sornione un contiano. Il sottotesto è che, la coalizione, esiste soltanto alle condizioni dei Cinque Stelle. A dare ragione ai post-grillini è il Pd. Che vota la risoluzione unitaria ma pure quella solitaria del Movimento sulle proteste a Teheran. Conte scende perfino in Piazza del Campidoglio per il popolo iraniano. Sulle risoluzioni sull'Iran "la strumentalizzazione è venuta da tutti" punge ancora gli alleati l'ex premier.

Ma la politica estera, triste dirlo, è soltanto il palco in cui va in scena il sadico spettacolo del logoramento ai danni di Schlein. L'obiettivo di Conte è sempre lo stesso: diventare il leader di un campo largo a sua immagine e somiglianza. Perciò l'ex premier, più che la segretaria, teme le manovre uliviste di chi cerca un "federatore" esterno. La paura è che l'area che va da Ernesto Maria Ruffini a Romano Prodi lavori per sabotare la sfida nel centrosinistra. Da qui il pressing per le primarie di coalizione, la conditio sine qua non per stare dentro il campo largo. Conte, infatti, crede di poter battere Schlein, Silvia Salis e altri possibili pretendenti in un confronto diretto. A confortarlo alcuni sondaggi, che lo indicano come il probabile vincitore delle primarie. Ma l'avvocato di Volturara Appula vede come il fumo negli occhi un altro ex inquilino di Palazzo Chigi, che risponde al nome di Renzi. "Italia Viva non ci interessa, a noi interessano i progressisti, non il centrodestra", è la battuta velenosa di una fonte del M5s di fronte all'evocazione del nome dell'ex rottamatore. L'altro obiettivo, infatti, è tenere il leader di Iv fuori dalle liste del campo largo.

Spazio, al massimo, per un contenitore moderato, ma senza il brand di Renzi. Nel frattempo, Conte lancia una nuova campagna anti-riarmo. "Dovremo tornare in strada a manifestare", chiama la piazza in collegamento con un'iniziativa milanese dei Cinque Stelle. Conte pigliatutto.