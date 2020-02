Conte vuole tenersi la poltrona: è pronto a sfilare 6 senatori a Italia Viva

" Dobbiamo rendere Renzi irrilevante ". L'obiettivo comune di Giuseppe Conte e Dario Franceschini è semplice: annullare il fondatore di Italia Viva, che negli ultimi giorni sta mettendo a serio rischio gli equilibri del governo giallorosso. Perciò i due hanno in mente una contromossa che sarebbe umiliante per l'ex rottamatore: consolidare e tenere in vita l'esecutivo senza passare da una crisi. In che modo? Come riportato da La Repubblica, tutto ruota attorno a un numero: 6. Esattamente sei sono i senatori sufficienti a sottrarre al leader di Iv il controllo della maggioranza. Il premier è stato chiaro: " Io ho la responsabilità di governo e ho chiesto la fiducia per realizzare un programma. Che senso avrebbe lavorare ad un Conte ter? ". L'ex sindaco di Firenze ha intercettato le intenzioni dell'avvocato e ha iniziato a sparare le cartucce per replicare a muso duro: " Sulla prescrizione, non molleremo di un solo centimetro. Se il premier vuole cacciarci, faccia pure, è un suo diritto! ".

Il presidente del Consiglio è stato al centro di due chiamate cruciali: la prima con il capo dello Stato Sergio Mattarella; la seconda con Nicola Zingaretti. L'ipotesi di contare sul sostegno dei responsabili resta sul tavolo: la si vorrebbe considerare utile, ma non necessaria per tenere in piedi la maggioranza.

Il piano di Conte

L'asse tra il premier e il ministro della Cultura si è fortificato nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri, con il primo che ha annunciato: " Andiamo avanti. Se Renzi vuole strappare, lo faccia: non avrà i numeri, i suoi non lo seguiranno ". Il secondo invece è stato più sdegnoso: " Ma poi, dove volete che vada? ". Dunque l'avvertimento lanciato a Renzi è chiaro: " Se presenti la mozione di sfiducia contro Bonafede, ti assumi la responsabilità di una crisi. Noi avremo comunque la maggioranza. E da quel momento il tuo partito sarà estromesso da tutte le future alleanze, che si tratti delle Politiche come dell'ultimo dei Comuni ".