Copasir, si dimette Volpi. Salvini: "Dimettetevi tutti"

Sulla vicenda del Copasir arriva la svolta dopo settimane di impasse: il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni hanno rassegnato le loro dimissioni come componenti del Comitato per la sicurezza della Repubblica. A confermarlo è stato Matteo Salvini, che adesso ha una richiesta ben precisa: " Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro comitato ". A questo punto la Lega pretende l'immediata e integrale applicazione della legge 124 del 2007 " che prevede l'assegnazione all'opposizione di 5 componenti su 10 tra cui poter scegliere l'eventuale presidente ".

I componenti della Lega nel Copasir non parteciperanno alla votazione di nessun presidente " fino alla completa applicazione della legge e si attendono istantanee dimissioni di tutti gli altri componenti del Comitato " per consentire ai presidenti di Senato e Camera le conseguenti valutazioni. Nella nota del Carroccio si legge che la volontà non è quella di " inficiare organi istituzionali per questioni politiche o ancor di più per dispute interne a dei 'non partiti' di cui non si capisce nemmeno chi sia il capo politico ".

La mossa di M5S e Pd