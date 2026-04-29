Un copione da film di Sorrentino

Sarebbe perfetta per Il Diavolo veste Prada capitolo uno e capitolo due e invece le capitano sempre dei copioni da Pulp Fiction. Siamo anche andati a vedere quanti anni ha e sono "solo" quarantuno... Non perché il botox abbia sortito effetti collaterali e ne dimostri di più, è sempre liscia che pare un delfino, ma perché il suo nome, che suona esotico solo dalle parti di viale Monza, gira sulle labbra di procure, giornali e ora persino del Quirinale ormai da sedici anni. In principio fu Ruby, adesso c'è questa storiaccia infrequentabile della modalità di adozione del bimbo gravemente malato. Sempre la minore età a inguaiarla... Quando Sergio Mattarella ha deciso di graziare Nicole Minetti ci siamo fidati, ora che ha deciso di aspettare per vederci più chiaro, ci fidiamo un'altra volta. Nicole è in affidamento in prova ai servizi sociali (quelli che la grazia dovrebbe sospendere per permetterle di occuparsi del bambino) alla parrocchia di San Marco di Milano da giugno scorso. Ma anche se da mesi è ormai tutta casa (Cipriani) e chiesa, c'è chi sostiene che sia stato il tragitto a fregarla. Sorprendente come sia sempre precisa la mira di chi non vuole ferirti... Parabola eclettica quella dell'igienista dentale assurta ad habituè di Arcore assurta a consigliera regionale, assurta a madame Cipriani con la militanza costante nel mestiere-vocazione del capro espiatorio perfetto. Di lei non si parlava da un po' e a volte è solo uscendo di scena che si può capire quale ruolo si è svolto. Ma lei di scena non riesce mai a uscire, quindi vai a capire. Evidentemente il peggio non è bastato. Anche il presidente della Repubblica, a questo punto, fatica a comprendere.

Se la vicenda fosse esplosa prima degli Oscar, forse l'Academy avrebbe guardato con più favore al film di Paolo Sorrentino. Staremo a vedere come andrà a finire la versione meno cinematografica della storia consumata sullo statuario corpo della "briffatrice" di Arcore. Che, secondo i nostri colleghi, è già comunque piena di grazia.