Corona evade e aggredisce la Moric: "Sei una ladra"

Da tempo in crisi d'astinenza di visibilità, Fabrizio Corona nell'ultima settimana - più o meno suo malgrado - ha fatto parlare di sé per vicende che, nel linguaggio giuridico, vengono definite «bagatellari». Insomma, roba da poco - bagatelle, appunto - più vicine alle «quisquilie e pinzillacchere» di totòiana memoria che a veri reati.

Peccato che, a differenza del Principe De Curtis, «re della risata», la figura di Corona si sia ridotta a una comparsa piuttosto triste. Ma, non meno malinconiche di lui, appaiono anche le ultime due persone (una presunta «scrittrice delusa» dai servigi di Corona; e Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi, che imputa a Fabrizio la divulgazione di un inesistente flirt col calciatore Brozovic) che l'hanno tirato in ballo per circostanze che, tendenzialmente, fanno scendere il latte alle ginocchia.

«Bei» tempi quando Corona finiva in prima pagina per situazioni poco commendevoli ma almeno di una certa rilevanza (si fa per dire) giornalistica; ora, poverino, deve accontentarsi di articoletti seminascosti fra i rimasugli della cronaca.

E dire che quello che, pur non avendo mai scattato una foto in vita sua, è passato alla storia (quella dei rotocalchi da coiffeur pour dame) come il «re dei paparazzi», continua ad agitarsi parecchio per tornare alla ribalta. Ma proprio non ce l'ha fa.

Perfino le signore in attesa di mèches e messinpiega sfogliano con distratto senso di fastidio le ultime peripezie coroniane, eccitanti quanto un monologo al pentothal del professor Alessandro Orsini.

Del resto, anche Fabrizio non ha mai smesso di combattere la sua guerra contro il resto del mondo, invadendo le aule di giustizia come Putin il Donbass. Ma questi sono vecchi conflitti. Ora Vladimr Corona ha deciso di attaccare l'ex moglie, Nina Moric (pure lei un tipino niente male), per una non meglio precisata «questione di soldi».

La scenata ieri sera, quando i carabinieri di Milano sono intervenuti davanti all'abitazione dell'ex modella «in quanto - recita il mattinale - era in corso una lite tra la donna e l'ex marito, Fabrizio Corona».

Ma quando i militari «si sono portati sul posto», la situazione era già «tornata alla normalità». Sembra che all'origine della piazzata vi fosse una richiesta di restituzione di una somma di denaro da parte di Corona alla Moric. «Un semplice dissidio tra un ex marito e un'ex moglie, come ne accadono tanti», ha ridimensionato «cristianamente» l'avvocato Chiesa.

Inevitabile però una denuncia da parte dei militari in quanto Corona, che si trova da qualche anno in detenzione domiciliare a casa propria, ha sì il permesso per uscire dall'abitazione il venerdì sera ma non per ragioni private. E - questa dei soldi - pare fosse privatissima.