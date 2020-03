Coronavirus, Bertolaso: "L'ospedale alla Fiera di Milano non servirà solo al Nord"

Non servirà solo a Milano e al Nord ma anche al resto d’Italia. È il pensiero di Guido Bertolaso sul nuovo ospedale che verrà allestito negli spazi della Fiera di Milano. L’ex capo della Protezione Civile è stato nominato come consulente dal governatore della Lombardia Attilio Fontana. Bertolaso è atterrato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Johannesburg e poi si è diretto verso il capoluogo lombardo. Aveva mascherina a coprire naso e bocca, abbigliamento positivo e un trolley al seguito. Durante il transito allo scalo romano non ha rilasciato dichiarazioni.

L’incontro con la Giunta regionale

L'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha informato che oggi pomeriggio si svolgerà l’incontro tra Bertolaso, il presidente Fontana e gli assessori Fabrizio Sala e Davide Caparini nella zona dove sorgerà il nosocomio. Gallera ha detto che sarà presente anche il numero uno della Fiera Enrico Pazzali. L'incontro servirà " per iniziare il lavoro di realizzazione del nuovo ospedale, affinché venga iniziata la raccolta delle disponibilità sia del personale che delle forniture, a cui si dedicherà Bertolaso ", ha sottolineato Gallera. E il governatore Fontana ha precisato che il funzionario darà “ una grande mano con la sua grande esperienza ”.

Come riporta Il Messaggero, secondo l’intesa tra Fontana e Bertolaso il nuovo ospedale dovrebbe accogliere anche i pazienti provenienti dal resto d’Italia, e quindi non solo quelli di Milano e del Nord. Si tratta d una struttura molto importante, che andrà creata in tempi veloci e proprio per questo l’ex capo della Protezione civile lavorerà a tempo pieno per realizzarla.

La stima e il consenso bipartisan