Coronavirus, la cabina di regia a un passo dal fallimento

La cabina di regia maggioranza-opposizione non decolla, anzi sembra sul punto di arenarsi del tutto. Le trattative tra il governo e il centrodestra sul Cura Italia e sul decreto per dare liquidità alle imprese che, dopo il lockdown del 9 marzo scorso, hanno fermato le proprie attività.

C'è insoddisfazione nel centrodestra perché, come fa sapere La Stampa, la cabina di regia, inaugurata in questi giorni con due incontri tra ieri e stamattina, si sta rivelando nient'altro "che un tavolo nel quale il governo ci comunica cosa intende fare perseverando nei suoi errori e restando sostanzialmente impermeabile alle nostre proposte". Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, contesta il metodo scelto dal governo: "Secondo noi non serviva un nuovo decreto, bastava accogliere gli emendamenti che Forza Italia e tutto il centrodestra hanno presentato da subito al 'Cura Italia'", mentre nel merito il centrodestra vorrebbe che la garanzia di liquidità fosse del 100%. Il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal quotidiano La Verità, spiega: "Non voglio alimentare polemiche:noi ci siamo, mi auguro che cambino atteggiamento'" perché hanno " una concezione un pò distorta della collaborazione istituzionale". Le proposte del centrodestra, infatti, vengono sistematicamente ignorate e " al massimo ti concedono un'informativa e se osi criticarli sei un irresponsabile".