Meloni accusa il governo: "Indiscrezioni inquietanti sul testo del dl fiscale"

Pesanti critiche al decreto "Cura Italia", il provvedimento approvato ieri con il quale il governo stanzia 25 miliardi per fronteggiare le conseguenze economiche prodotte dall’emergenza coronavirus, arrivano da Giorgia Meloni.

La leader di Fratelli d’Italia ha sottolineato che nonostante gli annunci in pompa magna non è stato ancora pubblicato il testo. "Nuova inquietante puntata della serie "il decreto": a distanza di 24 ore dalla conferenza stampa di Conte-Gualtieri-Catalfo non esiste ancora il testo del provvedimento", ha dichiarato la Meloni su Facebook. Nel post il presidente di Fdi ha aggiunto che in compenso ci sono "indiscrezioni preoccupanti e a tratti deliranti, come quella secondo la quale aumenterebbe di due anni la possibilità di accertamento degli obblighi fiscali da parte dell'agenzia delle entrate. Per l'ennesima volta chiediamo al governo RESPONSABILITA’!".

Secondo la Meloni "questa eterna confusione" non fa altro che generare incertezza che, a sua volta, crea un grave danno all'intero Paese. Per questo la presidente di Fdi chiede al governo di varare subito un decreto "molto snello ed essenziale per affrontare le emergenze immediate, a partire proprio dal rinvio di tutti i pagamenti" . Del resto, oltre a quelli sanitari, il coronavirus sta creando seri danni anche al sistema economico italiano. Nel Paese, infatti, stanno andando avanti sostanzialmente solo le attività necessarie per i bisogni quotidiani dei cittadini.

La Meloni ribadisce che è garantita la collaborazione del partito da lei guidato in questa emergenza per il bene supremo della Nazione e "non per avallare provvedimenti caotici e che colpiscono chi lavora e produce" .

Queste non sono le prime critiche che il presidente di Fdi rivolge contro il provvedimento adottato ieri dal governo. Subito dopo la presentazione del decreto, la Meloni aveva affermato di essere preoccupata nel sentire chiamare il provvedimento con nome "Cura Italia" perché "con questi provvedimento l'Italia non si può curare, semmai queste misure servono a mettere il cerotto. Lo chiamerei decreto "cerotto Italia" perché serviranno altre risorse e ben altro coraggio".