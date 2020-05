Coronavirus, minacce a Sileri: viceministro sotto scorta

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, da alcuni giorni è stato messo sotto scorta in seguito ad alcune minacce ricevute.

Secondo le prime informazioni, l'esponente del M5s avrebbe subito pressioni per tentativi di corruzione e minacce in relazione alla sua attività politica e in particolare alla destinazione dei fondi pubblici per l'emergenza coronavirus. Un’inchiesta è stata aperta dalla Procura di Roma: nel fascicolo, al momento contro ignoti, i pm di piazzale Clodio ipotizzano il reato di minacce gravi.

"Ho sentito una volta una persona che ha detto più si sale in vetta e più tira forte il vento. Penso sia nostro dovere dare il massimo se aumentano i rischi" , ha commentato il viceministro ospite del programma "In viva voce" su Radiouno Rai in merito alla decisione di assegnargli la scorta.

Numerosi gli attestati di solidarietà rivolti a Sileri non appena si è diffusa la notizia. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio su Twitter ha scritto: "Massima vicinanza al viceministro Sileri per le minacce ricevute- Pierpaolo oltre a essere un grande professionista è anche una persona corretta, genuina, con la schiena dritta. Avanti così, siamo tutti con te, hai il nostro sostegno. Non ci facciamo intimidire da nessuno" .

Poco dopo, attraverso lo stesso social, è intervenuto anche il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra: "Ieri Paolo Sileri è stato oggetto di minacce per cui è da qualche giorno sotto tutela. Fare il proprio dovere spesso significa esporsi a rischi di ritorsione. Ma Sileri è uno che difficilmente si intimorisce".

Sempre su Twitter, il politico del M5s, Vito Crimi, ha espresso la sua più sincera solidarietà e vicinanza al viceministro della Salute "costretto a muoversi sotto scorta dopo le minacce ricevute sulla destinazione di fondi per l'emergenza Covid-19. Pierpaolo, e con lui tutto il Movimento 5 stelle, non si fanno intimidire. Avanti così".