Coronavirus, Musumeci: "Troppi immigrati e nessuno pensa al virus”

" Troppi immigrati e nessuno pensa al virus ”. È il grido di allarme lanciato dal governatore della Sicilia Nello Musumeci, in seguito agli ultimi sbarchi autonomi sulle coste dell’isola. Il governatore ha le idee chiare sull’argomento e sottolinea che l’unica soluzione sia la quarantena dei migranti su una apposita nave ormeggiata in rada. Quest’ultima è un'estensione di mare più o meno vasta, circondata da coste, dove le imbarcazioni possono ancorare e sostare in sicurezza al riparo dai venti e dalle correnti. Musumeci racconta di aver ricevuto molte telefonate da sindaci e cittadini, i quali “ temono l'incontrollata gestione della presenza di centinaia di migranti, sul piano della prevenzione sanitaria ”.

Una possibile soluzione

In un'intervista a Libero, il governatore spiega di aver trovato in 24 ore una nave con 488 posti provvista di protocolli sanitari e delle varie autorizzazioni. Musumeci sottolinea che dopo la proposta della Regione, non è ancora arrivata una risposta dallo Stato. “ E così non va bene - precisa l’ex europarlamentare -: la leale collaborazione non può essere unilaterale. Il governo non perda altro tempo. Tra la mia gente c'è tanta tensione ”. Musumeci avanza una critica all’Europa perché non si è dimostrata capace di diffondere degli ideali e dei valori. Poi aggiunge che il fenomeno migratorio va visto sotto l’aspetto umanitario e organizzativo. “ I migranti vanno fermati prima ancora di partire - prosegue il governatore - e l'Europa avrebbe dovuto già da tempo prendere atto del fallimento della politica di cooperazione e di sviluppo con il continente africano ".

Le critiche a Conte

Il presidente della Regione non risparmia un giudizio sul premier Giuseppe Conte, in particolare sull'ultima conferenza stampa. Musumeci si è stupito della “ caduta di stile ” del presidente del consiglio. Per il governatore, il capo dell’esecutivo ha il diritto di replicare alle opposizioni, che avevano giustamente espresso il loro parere negativo. “ Ma c'è un tempo e un modo per farlo - precisa -, non mentre ci si rivolge alla nazione ".

La situazione in Sicilia