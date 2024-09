Corruzione e fondi illegali. Nei guai il sindaco di New York

Ascolta ora 00:00 00:00

Corruzione, frode e sollecitazione di donazioni illegali all'estero per campagne elettorali. Sono le accuse a cui dovrà rispondere Eric Adams, il secondo sindaco di colore di New York. Ma il primo a essere incriminato per reati federali. La giornata di Adams è incominciata ieri molto presto, alle 6, con gli agenti dell'Fbi che hanno bussato a Gracie Mansion nell'Upper East Side, la residenza ufficiale del primo cittadino della Grande Mela, per perquisirla; è proseguita con l'annuncio da parte del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York delle accuse federali contro il signor Adams; e poi con la desecretazione dell'atto, che ha consentito ai cittadini di New York City di conoscere i reati di cui è accusato il loro «mayor».

Ecco, di che cosa è accusato Adams? Fondamentalmente di aver ricevuto dal governo turco contributi illegali per le sue campagne elettorali attraverso finanziatori fittizi con sede negli Stati Uniti. Per aggirare i limiti delle donazioni i finanziatori avrebbero «spacchettato» i contributi attraverso le persone di vari dipendenti. Un «alto funzionario dell'establishment diplomatico turco» avrebbe anche fatto costose regalie ad Adams, tra le quali voli gratuiti o scontati della Turkish Airlines per Francia, Turchia, Cina, India e Ungheria, «camere gratuite in hotel di lusso, pasti gratuiti in ristoranti di lusso e intrattenimento di lusso gratuito durante il suo soggiorno in Turchia».

Adams si è difeso attraverso un videomessaggio in cui respinge le accuse, che lui attribuisce a un complotto «basato sulle menzogne». «Ho sempre saputo che se avessi difeso i newyorkesi sarei stato un bersaglio, e un bersaglio sono diventato», ha detto. La governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul potrebbe non accontentarsi di queste generiche giustificazioni e rimuovere il sindaco dalla sua poltrona. «La governatrice Hochul è a conoscenza delle notizie - ha detto ieri prudentemente il suo portavoce Avi Small - e sta monitorando la situazione». Nel caso Adams dovesse essere rimosso o dovesse dimettersi sarebbe sostituito temporaneamente dal difensore pubblico della città, Jumaane Williams, che poi programmerebbe delle elezioni speciali.

Eric Lory Adams, newyorkese di nascita, 64 anni, è un ex funzionario della polizia cittadina, la Nypd, ed è stato eletto alla carica nelle fila dei democratici. È in carica dal 1° gennaio 2022 ed è succeduto all'altro democratico Bill de Blasio. In precedenza era stato senatore dello stato di New York e presidente del distretto di Brooklyn. Contro di lui sono in corso almeno quattro indagini per reati federali, tre delle quali condotte dal Tribunale distrettuale di Manhattan, che sta indagando su persone della cerchia ristretta del sindaco e su membri di alto livello della sua amministrazione.

Adams, che ha già annunciato l'intenzione di essere rieletto nel 2025, è reduce da una settimana difficile, contrassegnata dalle dimissioni del commissario alla Sanità Ashwin Vasan e del commissario all'Istruzione David Banks. In precedenza avevano lasciato il capo della Polizia di New York Edward Caban e il principale consulente legale di Adams, Lisa Zornberg.