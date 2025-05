La corsa dei potenti alla messa di inizio pontificato di Prevost

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo «abbraccio» di Leone XIV alla folla, a bordo della papamobile, è previsto per domani mattina, prima della messa di insediamento, che segna l'inizio del Pontificato, e per la quale sono attesi oltre 250mila fedeli. Prevost riceverà il Pallio e l'Anello del pescatore, poi ci sarà l'atto di obbedienza prima dell'omelia. Al termine, il Papa reciterà il Regina Caeli, questa volta dal sagrato della piazza e non dalla Loggia delle Benedizioni (come avvenuto domenica scorsa) e infine il saluto delle delegazioni, giunte a Roma per l'evento.

Piazza San Pietro sarà aperta dalle 6, mentre alle 9 è previsto il giro tra i fedeli. Papa Prevost si recherà poi in Basilica, sulla tomba di Pietro, dove ci saranno il Pallio e l'Anello, i due simboli che contraddistinguono il pontificato. Il Pallio è una antichissima insegna episcopale confezionata con lana di agnelli, che richiama il buon Pastore che pone sulle proprie spalle la pecorella smarrita. L'Anello, appositamente creato per ciascun pontefice, è detto del pescatore perché, dal XIV secolo, invece dell'immagine degli evangelisti, reca sulla sommità la figura di san Pietro mentre getta le reti dalla sua barca.

Dopo la preghiera sulla tomba di Pietro, il Papa - accompagnato dai patriarchi cattolici di rito orientale uscirà in processione verso piazza San Pietro per la messa. La mattinata si conclude con il saluto, davanti all'Altare della Confessione all'interno della Basilica di San Pietro, alle delegazioni presenti, mentre al momento non ci sono informazioni su possibili incontri bilaterali.

Capi di Stato e di governo, ministri, reali, arriveranno nuovamente a Roma. Per gli Stati Uniti ci saranno il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Ad accompagnarli, le consorti Usha Vance e Jeanette Rubio. Nella lista figurano anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, mentre per Israele ci sarà il presidente Isaac Herzog. Ha confermato la partecipazione anche il premier canadese Mark Carney, che resterà nella capitale fino a lunedì prossimo. Ci sarà anche il presidente libanese, Joseph Aoun, accompagnato dalla first lady. Ancora nessuna certezza sulla presenza del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky anche se qualche giorno fa aveva annunciato l'intenzione di essere a Roma - né su chi rappresenterà la Russia. Assisteranno alla messa Re Felipe di Spagna e la regina Letizia. A rappresentare re Carlo ci sarà il principe Edoardo, Duca di Edimburgo.

Ingenti le misure di sicurezza per la gestione dei flussi: «Replicheremo

in sostanza l'organizzazione che abbiamo già messo in campo per le esequie di Papa Francesco », ha affermato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. «Sarà una grande sfida, ma siamo tutti impegnati per cercare di gestirla al meglio».