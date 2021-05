Il Pd punta al Quirinale: le trame di Letta e Franceschini

Il 31 luglio scatta il semestre bianco e da quel momento inizia ufficialmente anche la corsa al Quirinale. Nel silenzio dei Palazzi, i partiti già lavorano ai loro nomi, perché sembra che Sergio Mattarella non abbia al momento nessuna intenzione di replicare il suo settennato. Al Nazareno si ragiona su quale possa essere il candidato migliore e ci sono diversi esponenti di spicco che scalpitano per candidarsi per il ruolo più formale e istituzionale del nostro Paese. Tra i tanti, Dario Franceschini sembra essere quello che nel Partito democratico crede maggiormente di poter salire al Colle. D'altronde, i rapporti con Enrico Letta sono recentemente migliorati e anzi è stato proprio il ministro della Cultura a spingere per un suo ritorno da Parigi.

Bisogna però prima sistemare alcuni tasselli, come ha fatto notare Marco Antonellis su ItaliaOggi. Il mancato accordo tra il Pd e il M5S per la corsa al Campidoglio è una macchia nell'alleanza tra i due partiti, che però sembra non essere del tutto compromessa ed è proprio su questa che punterebbe tutto Franceschini per essere eletto al Quirinale. Infatti, sembra che le due compagini siano vicine a un accordo per il candidato sindaco di Napoli. Il nome che pare piaccia al Partito democratico e al Movimento 5 Stelle è quello di Roberto Fico, attuale presidente della Camera. Nel caso il cui Fico dovesse accettare la proposta di correre per la città Partenopea, si libererebbe un posto cruciale in Parlamento, che potrebbe essere ricoperto proprio da Dario Franceschini, che da lì potrebbe iniziare la sua scalata al Colle con maggiore facilità.