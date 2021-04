Lo scontro, poi la mediazione: cos'è successo nel Cdm

L'allarme sembra essere già rientrato. E il merito, di certo non è una sorpresa, va a Giancarlo Giorgetti. L'astensione della Lega in Consiglio dei ministri sul decreto Covid ha rappresentato la prima vera spaccatura nel governo: il Carroccio ha deciso di astenersi e di non dare parere favorevole al dl sulle riaperture. Secondo gli esponenti del partito di via Bellerio mancano coraggio e fiducia verso gli italiani. I relativi ministri si aspettavano infatti che venissero accolte le istanze delle Regioni, le quali chiedevano di ampliare il coprifuoco di un'ora (quindi a partire dalle ore 23) e il via libera ad altre attività economiche (come i ristoranti al chiuso). La linea rigorista però non ha concesso un maxi-allentamento e così la Lega ha scelto di non fornire il proprio appoggio alla nuova norma.

L'intervento di Giorgetti

I presenti al Cdm raccontano un certo stupore del premier Mario Draghi, che avrebbe messo subito le cose in chiaro e si sarebbe detto preoccupato per le possibili ripercussioni per la mossa dei salviniani: " È un precedente grave. Prendiamo atto, è molto grave ". Anche perché era stata raggiunta un'intesa unanime e così il metodo sarebbe potuto diventare inaccettabile per gli altri alleati: " Abbiamo già fatto tanto, ci siamo assunti una responsabilità con queste misure. Se tocchiamo l'impianto, non troviamo più un punto di equilibrio ". I timori di Palazzo Chigi sono forti: ci si interroga se in questo modo Salvini abbia semplicemente voluto evitare di lasciare lo spazio delle polemiche solo a Giorgia Meloni o se realmente si stia preparando per sfilarsi dall'esecutivo.