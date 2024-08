Così i tagli di Fed e Bce daranno la spinta al Pil

Ascolta ora 00:00 00:00

Raramente investitori, imprese e consumatori ottengono tutto ciò che desiderano dai banchieri centrali. Questa volta il Simposio di Jackson Hole è stato invece terreno di conquista. Jerome Powell con poche e chiare parole («È giunto il momento») ha spalancato la strada al primo taglio dei tassi tra meno di un mese (18 settembre). La Federal Reserve smuoverà così i tassi dal picco del 5,25-5,5%, dove stazionano da più di un anno. Le attese del mercato sono di tre tagli Fed da qui a fine anno. L'allentamento monetario in Europa è già partito a giugno e la Bce è attesa al bis il 12 settembre. L'Eurotower è però attesa andare più cauta, come indicano le parole del capo economista Bce, Philip Lane: «L'orientamento monetario dovrà rimanere restrittivo per tutto il tempo necessario a guidare il processo di disinflazione».

L'allentamento della politica monetaria ha una serie di riflessi positivi sull'economia reale, in quanto rende il denaro più «economico». Le banche centrali danno quindi in tal modo fiato alla crescita del Pil. Per le imprese questo si traduce in costi del finanziamento inferiori andando a favorire maggiori investimenti.

I consumatori, invece, si giovano di prestiti a tassi più accessibili per l'acquisto di beni durevoli (come case e auto); inoltre, per coloro che hanno un mutuo a tasso variabile, un taglio dei tassi si traduce in rate più basse e quindi in più denaro disponibile per i consumi.

Vanno considerati anche gli effetti sulle scelte d'investimento. Mentre le azioni e le materie prime tendono a beneficiare di un ambiente di tassi in discesa, le obbligazioni possono vedere i loro rendimenti diminuire.