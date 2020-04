Così il senatore del Pd strumentalizza i morti in Regione Lombardia

Ha pubblicato la cartina dell'Europa, con numerosi Paesi colorati di blu e con la Lombardia, invece, sottolineata in rosso. Dunque, ha scritto: "Nell’area blu sono morte 12mila persone per coronavirus. Nell’area rossa anche" . Per poi aggiungere: "I numeri parlano da soli: Fontana si assuma le sue responsabilità" . Il post, con tanto di mappa e di commento al fulmicotone, è opera di Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico, eletto peraltro a Palazzo Madama proprio in Lombardia.

"La situazione è sotto gli occhi di tutti. Non c'è una regione al mondo dove il coronavirus stia causando così tante vittime come in Lombardia, e oltre la metà dei decessi in Italia avviene proprio qui. Eppure ogni giorno dobbiamo ascoltare Fontana e Gallera farsi i complimenti da soli, dire che è andato tutto bene, e incolpare chiunque tranne se stessi" , si legge nel messaggio contro il governatore della Lega e l'assessore al Welfare di Forza Italia, di fatto incolpandoli di malgoverno della pandemia. Un po' come già fatti nei giorni scorsi da Gad Lerner.

L’esponente dem, quindi, rincara la dose: "Ammettete che la gestione della sanità della regione Lombardia è stata fallimentare. Anziché ripensare un modello che sollevava già diverse perplessità, chi governava ha sempre scelto di celebrarlo ciecamente. Oggi vediamo i risultati di queste scelte. Nella prossima conferenza stampa Fontana e Gallera parlino di questo, invece incolpare medici e infermieri, i dirigenti da loro stessi nominati, o la protezione civile" . E non è tutto, visto che il suo attacco frontale termina commentando il caso delle residenze sanitarie assistenziali: "A questo si aggiunge il dramma delle Rsa. Una strage: l’indagine del ministero ha valutato attorno al 15% il dato della mortalità nelle Rsa. Eppure si è arrivati alla follia di proporre il ricovero nelle RSA dei malati usciti dagli ospedali. Evidentemente Fontana e Gallera non hanno ancora capito la pericolosità di quello che stanno facendo" .

Ecco, il durissimo affondo di Mirabelli non poteva certo passare inosservato e infatti è arrivata a stretto giro la risposta del segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che ricaccia al mittente ogni accusa: "Che vergogna. Che miseria umana e politica. È veramente sconcertante che il senatore del Pd, Franco Mirabelli, milanese eletto in Lombardia, strumentalizzi la tragedia del coronavirus e le vittime lombarde per gettare fango sulla Lombardia" .