Il Covid mette fuori uso il comando dei vigili. Il sindaco scende in strada a dirigere il traffico

Era il marzo 2020 e, prima ancora che il premier Conte emanasse il suo primo «editto» anti-Covid, Antonio Del Giudice (nella foto), 47 anni, aveva già «messo sotto chiave» il paese di cui era - ed è ancora - sindaco: Striano, comune di 8.740 abitanti (quasi tutti elettori di Del Giudice) della città metropolitana di Napoli.

Qui, nel cuore della Valle del Sarno, il nome di «Tonino» Lo Giudice è sulla bocca di tutti per il suo «impegno interventista» degno di un fratello maggiore, non a caso è il fiore all'occhiello di Fratelli d'Italia, partito con quale si è assicurato per svariati mandati la poltrona di primo cittadino. Il suo profilo Facebook (con tanto di foto sorridente con la sua leader Giorgia Meloni) è degno di una star con migliaia di follower che seguono le sue mirabolanti iniziative. E c'è da scommettere che da oggi i fan aumenteranno, considerata l'ultima idea partorita dalla mente di Del Giudice, ancor più vulcanica del vicino Vesuvio. Lui, «imprenditore e appassionato di Politica da sempre» (così si definisce sui social), è diventato infatti anche il primo sindaco-vigile d'Italia. Il motivo? Il Covid, per malattia o quarantena, ha posto forzatamente ai domiciliari tutto il comando di polizia municipale. Quindi il sindaco ha fatto di necessità virtù, armandosi di fischietto e paletta. Così bardato è sceso in strada a dirigere il traffico. Con lo stesso piglio autorevole con cui dirige il Municipio. Non si sa, al momento, se ha elevato pure qualche contravvenzione, ma certo le cronache locali annotano che è «attivo nei controlli sul territorio». «Noi sindaci stiamo vivendo un momento drammatico - si è sfogato ieri il sindaco-vigile dai microfoni di Mi Manda Rai3, durante una pausa del suo «pattugliamento» -. Siamo lasciati soli a noi stessi e facendo leva sull'alto senso di responsabilità dobbiamo rimboccarci le maniche per garantire sicurezza e ordine pubblico alle nostre comunità. Sarebbe ora che il presidente Draghi ascoltasse anche le nostre esigenze».

Attualmente i positivi a Striano sono 370, ce ne sono anche al comando dei vigili urbani e proprio questa situazione di difficoltà ha fatto sì che Del Giudice si sostituisse agli agenti. Nel frattempo a Striano la quarta ondata del virus rischia di compromettere anche altri servizi. Ad esempio, nel comparto dei trasporti pubblici il personale è già stato dimezzato dall'emergenza Omicron, costringendo le aziende a un drastico taglio delle corse.

Ma niente paura, in caso di necessità il sindaco-vigile può trasformarsi anche in sindaco-autista. Patente permettendo. Siamo sicuri che, in caso di infrazione al Codice della strada, l'inflessibile Del Giudice non farà sconti a nessuno. Neppure a se stesso.