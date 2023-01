Cozzolino si autosospende dai socialisti Ue. Ma ora l'inchiesta piomba sul congresso dem

Il fantasma di Antonio Panzeri si aggira nelle stanze del Nazareno. Il Qatargate piomba come una bomba sul congresso Pd. Bonaccini, Schlein e De Micheli non ne parlano. Dribblano l'argomento. É un nervo scoperto. Ma lo scandalo, tutto interno alla sinistra italiana ed europea, rischia di travolgere i democratici. Soprattutto dopo la decisione di Panzeri, perno del sistema corruttivo tra gli emissari del Qatar e i politici, di collaborare gli inquirenti belgi. Quei verbali potrebbero far tremare il Pd. Partito nel quale Panzeri, anche dopo il passaggio ad Articolo Uno, continuava a tenere relazioni. Trema quel pezzo della sinistra italiana, da D'Alema a Cozzolino, che ha avuto rapporti con l'ex europarlamentare al centro dell'inchiesta. I vertici del partito democratico si limitano a parole di circostanza. L'imbarazzo si percepisce. E si teme la slavina. Nel frattempo i socialisti si tengono stretta la poltrona della vicepresidenza dell'Europarlamento precedentemente occupata da Eva Kaili, rimossa dall'incarico in seguito al coinvolgimento nello scandalo Qatargate.

L'eurodeputato lussemburghese Marc Angel (S&D) è stato eletto ieri con 307 voti favorevoli - vicepresidente. Annalisa Tardino (Lega) ha ricevuto 185 voti, e Gwendoline Delbos-Corfield (Verdi) 98 voti. Il Carroccio si ribella: «È sconcertante quanto successo all'Europarlamento: dopo lo scandalo che ha travolto il Pd e i suoi alleati socialisti, al posto dell'arrestata Kaili è stato eletto un altro socialista come vicepresidente che si aggiunge ad altri quattro dello stesso schieramento. A sinistra usano le istituzioni europee come il Qatar: arraffano e pretendono tutto il possibile. È il sistema che difende se stesso». Il vicepremier Matteo Salvini attacca: «Dalla socialista Kaili al socialista Angel. Dopo lo scandalo Qatar, il Parlamento europeo sceglie l'usato insicuro». Al netto della polemica, i timori in casa Pd crescono dopo la decisione di Panzeri di vuotare il sacco. L'avvocato di Panzeri conferma: «Antonio è arrivato a firmare l'accordo di collaborazione con la procura federale belga in stato di vero e proprio shock emotivo» ed è pronto a dire tutta la verità e a contribuire all'efficacia dell'indagine. É a disposizione degli inquirenti a tutte le ore del giorno e della notte per rispondere a tutte le loro domande» - dice all'Ansa Marc Uyttendaele. Decisione che provoca il primo scossone: Andrea Cozzolino, uomo forte del Pd (oggi sospeso) al Sud con legami stretti con Andrea Orlando e tutta la corrente dei giovani turchi aderisce all'invito a farsi sentire rivoltogli dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento Europeo, per ribadire la sua totale estraneità ai fatti. In vista della sua audizione, Cozzolino ha deciso di autosospendersi dal gruppo dei socialisti onde consentire che i lavori della Juri «si svolgano nelle migliori condizioni di autonomia e terzietà» riferiscono i suoi legali. È il primo effetto in casa dem del pentimento di Panzeri.