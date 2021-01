Crisi di governo, Massimo Cacciari stronca il Pd: "È lo spettacolo più squallido"

Com'è la crisi di governo vista da Massimo Cacciari? Il filosofo ha analizzato l'attuale situazione politica con Globalist.it in una lunga intervista di Antonello Sette. La previsione sulla risoluzione della crisi per l'ex sindaco di Venezia è legata al fatto " se Giuseppe Conte e Matteo Renzi fanno pace o se, in alternativa, il Presidente del Consiglio uscente riesce a reperire un gruppo sufficientemente solido per accontentare Mattarella ".

Uno scenario decisamente caotico anche per un esperto come Massimo Cacciari, che dal suo punto di vista propende per il Conte Ter. " Per il bene della patria. Andare alle elezioni o fare chissà quale casino per un mese, nel tentativo disperato di trovare un governo che sarebbe raffazzonato esattamente come questo, sarebbe una iattura ", ha detto il filosofo, che nella sua lunga intervista ha criticato aspramente il Partito democratico, a suo avviso immobile ed eccessivamente attendista in questa crisi di governo, durante la quale avrebbe dovuto ricoprire un ruolo di maggior rilievo.

Provocatorio come sempre, per Massimo Cacciari sono solo due le strade che si potrebbero prendere ora per evitare il Conte Ter. Una è che " il presidente Mattarella rompa gli indugi e chiami un dittatore ", l'altra riguarda il nome del possibile sostituto di Conte, che circola da settimane, puntualmente smentito: " A meno che non dica: 'Adesso Draghi, E vi voglio tutti allineati. Obbedite, altrimenti chiamo i carabinieri' ". Per Cacciari, in assenza di una di queste due opzioni è meglio in Conte Ter.