Crolla ponte pedonale nel Gujarat: 90 le vittime

È di almeno 90 morti il bilancio parziale del crollo di un ponte pedonale sul fiume Machchhu, nel distretto di Morbi, nello stato del Gujarat, nell'India occidentale.

Il ponte, costruito durante la dominazione britannica più di cent'anni fa e popolare attrazione turistica della regione, era stato riaperto al pubblico solo mercoledì scorso, dopo sette mesi di riparazioni. Secondo l'emittente NDTV la struttura, lunga 233 metri, era stata riaperta nonostante non avesse un certificato di sicurezza. Secondo quanto riferisce il quotidiano il crollo sarebbe stato causato dall'eccessivo numero di persone presenti sulla struttura. Stando ad alcune testimonianze riprese dalla stampa indiana sul ponte al momento del crollo erano presenti circa 500 persone contro una capienza massima prevista di 150. Sui social sono state diffuse immagini che mostrano il momento del cedimento della struttura, con le persone che precipitano nell'acqua e decine che tentano di salvarsi restando aggrappate al ponte. La gran parte delle vittime sono turisti che erano andate a passeggiare sul ponte nel giorno festivo. Tra i morti molti bambini, donne e anziani. Amit Jhala, un dirigente del locale ospedale dove sono stati trasportati decine di feriti, ha riferito che molti copri sono stati recuperati mentre molti ieri sera erano ancora dispersi.

Il primo ministro indiano Narendra Modi, che si trova proprio nel Gujarat (suo Stato natale) per una visita di tre giorni, si è detto «profondamente addolorato per la tragedia». Il governo ha annunciato che ci sarà un risarcimento per le famiglie delle vittime: 200mila rupie (pari a circa 2.430 euro) saranno offerte alle famiglie dei morti, mentre 50mila rupie (605 euro) andranno ai feriti. I soldi saranno reperiti pescando daò fondo del primo ministro per le emergenze.

Il ponte di Morbi è una delle più grandi opere in ceramica del mondo. Noto come il ponte sospeso, venne costruito durante la dominazione britannica del subcontinente, inaugurato il 20 febbraio 1879 dall'allora governatore di Mumbai Robert Temple. Il ponte è stato più volte ristrutturatio nel corso della sua vita.